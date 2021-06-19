В Швеции до 1976 года принудительно стерилизовали людей. Как это стало возможным и чем всё закончилось

МАЯК
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Нейтралитет, социальные гарантии и стабильность — вот что приходит на ум, когда говорим о Швеции. Потом, возможно, вспоминается величественная природа, какой-нибудь минимализм, IKEA — в современный скандинавский контекст точно не вписываются полвека евгенистических исследований и принудительная стерилизация людей ради расовой чистоты.

Как началось?

С 1909-го по 1934 год в Швеции существовало общество «Шведская расовая гигиена» — его работа внесла значительный вклад в развитие евгенической тенденции в стране. Следующим этапом стало создание Государственного института расовой биологии — шведский парламент единогласно поддержал предложение социал-демократической фракции и распорядился об открытии этого учреждения в городе Уппсала. «Исследование проблемы дегенерации человека, вызываемой смешением рас», — так определяли главную задачу института.

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Швеция была первой страной в мире, где о расовой чистоте заботились на таком высоком уровне.

В Швеции до 1976 года принудительно стерилизовали людей. Как это стало возможным и чем всё закончилось,Слуцк
Евгеника (от древнегреческого εὐγενής — хорошего рода, благородный) — учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Фото: МАЯК
Герман Люндборг, первый директор института, занимался антропологическим изучением потомства от межрасовых браков и даже смог убедить своих коллег во вреде такого смешения. На ура в научных кругах встречали евгенистические изыскания с лёгким или не очень налётом антисемитизма. А в высших слоях общества обосновалась ощутимая тревога из-за упадка традиционных шведских ценностей — многим казалось, что самые важные расовые элементы вскоре будут утрачены. Коренные жители шведских земель признавали отрицательное влияние индустриализации и урбанизации на состав населения.

В работах института прослеживалась ещё одна объединяющая идея: если блокировать передачу генетической информации от тех людей, которые являются обузой для общества, то это самое общество оздоровится. Чуть позже это и станет основой социальной политики правящей партии.

Позиция учёных была вполне самостоятельной, не связанной с нацистскими движениями в Германии — те возникли гораздо позже. Однако практически все немецкие генетики стажировались в Уппсале и Лунде — ещё одном городе — центре расовых исследований.

В Швеции до 1976 года принудительно стерилизовали людей. Как это стало возможным и чем всё закончилось,Слуцк
Фото: МАЯК
Евгеника неизбежно соприкасалась с различными политическими идеями с самого момента своего зарождения. В Швеции же она развивалась как консервативная расовая биология, а затем трансформировалась в социально ориентированную программу борьбы с наследственными заболеваниями.

Как работало?

К началу 30-х годов две основные политические партии Швеции — крестьянская и социал-демократическая — открыто требовали от правительства принять меры для предотвращения деградации шведской нации.

«Общество заинтересовано в том, чтобы свобода размножения неполноценных была ограничена», — убеждала своих соотечественников в 30-е годы Альва Мюрдаль, ведущий идеолог социал-демократов. В 1982 году Альва станет лауреатом Нобелевской премии мира за гуманитарные заслуги перед человечеством.

Закон «О чистоте расы» приняли в 1934 году и в 1941 году ужесточили — в него внесли поправки о расширении круга лиц, подпадающих под действие закона, и отменили минимальный возраст стерилизации. Первый вариант закона имел принудительный характер и относился только к недееспособным людям с ментальными расстройствами — то есть охватывал лишь клинические случаи. А после пересмотра закон говорил уже о добровольной стерилизации, рекомендованной значительно большему числу людей.

В Швеции до 1976 года принудительно стерилизовали людей. Как это стало возможным и чем всё закончилось,Слуцк
Фото: МАЯК
Карл Густав Вестман, шведский министр юстиции, так презентовал ужесточение закона о принудительных стерилизациях: «Это важный шаг вперёд по направлению к очищению шведского народа, избавлению его от наследственных черт, которые ведут к тому, что в будущих поколениях появятся люди, нежелательные в нашем здоровом, прогрессивном обществе». Теперь закон дал возможность государственным органам беспрепятственно стерилизовать людей с «бракованной» генетической информацией.

В соответствии с законом «О чистоте расы», стерилизацию проводили в трёх случаях:

  1. По этническому признаку. Лишение возможности продолжить род «этнически неполноценных жителей» страны — родившихся от межрасовых браков. Больше всего пострадали саамы. Арийцы должны быть белокурыми, с голубыми глазами, а этот коренной финно-угорский народ не подходил под идеализированные представления о внешности.
  2. По наследственному признаку. Беременность прерывалась или не допускалась по наследственным показаниям — когда предполагалось, что человек может передать болезни ребёнку. Например, умственную отсталость, ДЦП, психические заболевания или тяжёлые увечья.
  3. По социальному признаку. Бедность тогда считалась дурной «чертой характера», передающейся по наследству, как и антисоциальное, развязное поведение. Если человек считался «неуместным» в здоровом обществе, его могли подвергнуть стерилизации.

Также искусственно контролировали деторождение, руководствуясь медицинскими показаниями — «во благо» женщин с серьёзными заболеваниями или физическими недостатками. Считалось, что они попросту могли не пережить роды, поэтому таких пациенток старались уберечь от соблазна даже попробовать забеременеть.

Масштабы

До середины 1950-х годов насильственно прооперировали от 25 000 до 30 000 человек. А за весь период действия закона было стерилизовано 63 000 человек, 90% из них — женщины.

Такие операции не были по-настоящему добровольными, несмотря на то, что кто-то всё же подписывал формы согласия. Уклонившимся грозило пожизненное заключение в исправительных колониях для «падших женщин», у них могли навсегда забрать детей или лишить их социальных выплат.

Позже шведскую стерилизацию даже будут называть жесточайшим способом контроля женской сексуальности — именно женской, ведь мужчин не стерилизовали за изнасилования, педофилию и развязное поведение.

В большинстве случаев женщины не знали, какие последствия влечёт за собой эта процедура. Персонал больницы мог сказать, что их готовят к удалению аппендицита. Одной из причин такого замалчивания было то, что власти боялись повысить уровень распространения венерических заболеваний: считалось, что пациентка могла начать вести ещё более бесконтрольную половую жизнь, зная о стерилизации.

В Швеции до 1976 года принудительно стерилизовали людей. Как это стало возможным и чем всё закончилось,Слуцк
Фото: МАЯК
Эллен Кей, шведская либеральная писательница, издавшая в начале XX века бестселлер тех времён «Век ребёнка», так выражала свою позицию:

«Плохие человеческие экземпляры не должны размножать свои пороки и болезни, свои умственные или физические недостатки. Языческие общества имели свои преимущества, когда они со всей своей жестокостью относились к слабым и увечным детям. Христианские общества, напротив, удлиняют жизнь неизлечимых и крайне уродливых детей. Гуманизм будущего, вероятно, проявится таким образом, что врач — в полном сознании своей ответственности и под контролем — будет безболезненно гасить такие жизни».

Пик волны стерилизации пришёлся на 1946 год. Однако уже к концу года об успехах программы говорили меньше и тише. Дело в том, что в Нюрнберге завершился процесс над нацистскими преступниками, аналогичная практика объявлена варварской. Швеция насторожилась, но программа не была остановлена.

Стерилизовать в попытках остановить распространение «неудачной» генетической информации продолжали вплоть до 1976 года. Закон отменили под влиянием общемировой тенденции — к людям с ментальными расстройствами больше не относились как к второсортным, а прогрессивные гуманистические идеологи призывали обеспечить таким гражданам медицинскую помощь и достойную жизнь.

Борьба за компенсацию

Первой в министерство социального обеспечения с просьбой о компенсации в 1998 году обратилась 72-летняя Мария Нордин. Ей отказали. Однако история приобрела резонанс и стала поводом для новых расследований.

Мария вспоминает: «Я стала плохо видеть ещё в раннем детстве. Но на очки у родителей не хватало денег. В школе, сидя за партой, я не могла разглядеть, что учитель пишет на доске, но боялась сказать об этом. Меня признали умственно отсталой и отправили в интернат для психически неполноценных детей. В семнадцать лет меня вызвали к директору школы и дали подписать какие-то бумаги. Я знала, что должна их подписать. На следующий день меня отправили в больницу и сделали операцию. И сказали, что у меня никогда не будет детей».

Евгенисты включали слепоту или глухоту в число серьёзных физических недостатков — эти люди также являлись кандидатами на стерилизацию из-за психических нарушений, связанных с сенсорными проблемами.

В Швеции до 1976 года принудительно стерилизовали людей. Как это стало возможным и чем всё закончилось,Слуцк
Фото: МАЯК
Вслед за Марией Нордин своё право на компенсацию начали отстаивать и другие жертвы. Сейчас Швеция выплачивает миллионы крон пострадавшим, но только тем, кто смог доказать, что его стерилизовали против воли — а это совсем непросто, ведь некоторые пострадавшие всё же подписывали формы согласия.

В ХХI веке стерилизация в Швеции всё ещё оставалась обязательной процедурой перед сменой пола — Стокгольмский апелляционный административный суд отменил закон 19 декабря 2012 года, объявив его неконституционным.

«Шведская социальная система до сих пор сохранила маленькие отголоски этого менталитета: „мы знаем, что для тебя лучше“, „мы позаботимся о тебе, заблудшая овца“, „наши (мейнстримные) взгляды — самые прогрессивные“. Это ужасно пугает, как тень зубастого чудовища в безобидном, уже старом псе», — считает Анна Топилина, писательница и феминистка, которая переехала в Швецию из Украины.