Случчанин Сергей Дубина делает предметы декора и быта из дерева и металла, которыми украшает свой двор. Мастер, плотник, столяр, кузнец и художник в одном лице рассказал о своём ремесле «Кур'еру».



Сергей по профессии кузнец, работал по специальности десять лет, ещё столько же отработал художником. Сейчас трудится столяром в детсаду, а в свободное время — ремесленник.

«Я люблю мастерить со школы, рисование и трудовое обучение были мои любимые предметы, — говорит Сергей. — Близкие уже привыкли к моему творчеству, их сложно удивить, а вот окружающие удивляются: фотографируются на фоне моих поделок или просят продать понравившиеся работы.

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Как рождаются идеи

Всё зависит от вдохно­вения: сначала я рисую схему, эскиз работы, потом её воплощаю в жизнь. Например, медведей на дереве возле дома делал больше года. Могу проснуться ночью и рисовать, работать. Если есть желание творить, вещи делаются быстро.

Люблю делать подарки друзьям и родным: сыну сделал пулемёт деревянный на 23 февраля, дочке — резные двери, жене написал картину.

В мастерской у меня почти всегда творческий беспорядок, хотя иногда я и пытаюсь всё разложить по полочкам. У меня тут всегда заготовки, работа. Станки я сделал своими руками. Один раз пришли муж с женой заказать кухню и удивились, что получится в такой простецкой мастерской? Но я считаю, что идеальный порядок в мастерской — не показатель. У кого-то будет полный порядок, а он ничего путёвого не сделает.

Все работы индивидуальны

Трудно сказать, сколько уходит средств на ту или иную работу, поскольку все работы индивидуальны. Работаю с сосной, липой, металлом, краской, пропитками, все материалы заказываю, покупаю у нас.

Я стараюсь оставаться человеком, поэтому частично работаю за идею, берусь сделать намного дешевле, потому что нужно иметь совесть.

Сотрудничаю с нашим хлебозаводом, с ними очень легко и комфортно работать. Там много моих работ: металлический пекарь (весит он 250−300 кг), медведь на дереве, который лезет за мёдом, глухарь и другие поделки.

В нашем городском парке стоит колодец с ромашками — это тоже моя работа.

Про музей старинных вещей во дворе

Я около пяти лет собираю предметы быта разных эпох. Разместил это во дворе. Все экспонаты укреплены, и охраняют это добро две собаки.

Был случай, когда остановился мужчина на машине и предложил достойные деньги за мой музей. Близкие воодушевились: чего не продашь? А я не для того пять лет собирал, чтобы продать. Говорю им: поймите, продать можно всё, деньги потратить за пять минут — и что же потом, в чём смысл?

Планы на будущее

Хочу сделать небольшой водоём во дворе, поставить скульптуру рыбака из дерева, маяк для корабля, заборчик сделать (у меня уже есть эскиз). Были бы мы, всё остальное будет!".

РАНЕЕ. Случчанин вышел на пенсию и занялся изготовлением теремов и крепостей из спичек. Он посвящает этому занятию до десяти часов в день

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