«Наркоманы опять в деревню повадились». Сельчане рассказали, как проходит их жизнь под Слуцком

Жить летом в деревне мечтают даже горожане. А о чём думают сами сельские жители? Что их волнует? Как проходит их жизнь? Об этом они рассказали корреспондентам «Кур'ера» во время традиционных поездок по деревням региона.

Анатолий, деревня Млынка

Работаю в Слуцком автобусном парке трактористом. Езжу туда-сюда каждый день — из деревни на работу. Минут десять — и я на работе.

У меня свой трактор имеется, вспахиваю и свой огород, и односельчанам помогаю.

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Волнует, что сейчас наркоманы опять повадились в деревню. Года два их не было — и вот опять. Недавно затемно наблюдал: машина остановилась, люди вышли, фонариками светили, искали что-то. То ли закладки делали, то ли забирали.

Елена, деревня Брянчицы

Наша деревня неперспективная. Раньше здесь панское имение было. Года два назад его разрушили. А ведь в этом имении школа была, в которой мой муж учился.

Умирает деревня. Я когда вышла замуж, тут столько молодёжи было и перспектив. Животноводческая ферма была. А в последние годы — полное запустение. Тут ведь даже по дороге не проедешь — пылища, грязь. В прошлом году звонили на «горячую линию», там пообещали навести порядок. Приехали, подлатали немного, и всё.

Указ Лукашенко о том, чтобы отдавать заброшенные дома за 29 рублей… Ну какая молодёжь сюда поедет?

Раиса, деревня Устрань

Я родилась в этой деревне. Сейчас живу в Минске, а сюда приезжаю на дачу. Постоянных жителей тут уже мало, человек пять, наверное, в нескольких домах только и живут.

Помню, какая раньше живая деревня была. Так интересно было! Тут и магазин, и клуб, и баня, и школа были. А сейчас ничего этого нет.

Летом в Минске делать нечего, поэтому мы сюда перебираемся. Внуки скоро на каникулы приедут. Они любят тут отдыхать. Но вот в деревню назад возвращаться я бы не стала. Да сюда и добраться проблематично. Если и есть какой-то транспорт, то он доезжает только до поворота на Устрань, а дальше — пешком километра 3−4.

Вячеслав, деревня Млынка

Деревня вымирает. Теперь сюда в основном дачники солигорские на лето приезжают. На моей улице из постоянных жителей — человек шесть. Сам уже не работаю, на пенсии. В марте мне исполнилось 70 лет. Раньше работал в Слуцке, а сейчас только ухаживаю за участком.