Сарказм, ирония или оскорбление. Как распознать скрытую агрессию

Юмор бывает разным. Если шутка обижает кого-либо, указывает на недостатки человека, то дружелюбный разговор может обернуться нежелательным конфликтом. Важно учитывать настрой собеседника и коммуникативные обстоятельства. Рассказываем, как отличить оскорбление от шутки, в чём особенности сарказма и иронии и как в шутке можно распознать скрытую агрессию.

Сарказм — язвительная насмешка, в которой утверждают одно, но подразумевают противоположное. Как правило, такая шутка обличает недостаток чего-либо. Кстати, с греческого слово σαρκασμός переводится как «разрывать плоть». Эту метафору можно трактовать как изобличение истинной сути другого человека или явления.

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Сарказм, в отличие от иронии, содержит негативное отношение говорящего к происходящему. Это выражается при помощи издевательской гиперболы или интонации. Поэтому в письменной речи распознать сарказм непросто и его легко принять за оскорбление. Если же в шутке, в которой указывается на какой-либо недостаток, выражается симпатия или сочувствие, это, скорее всего, ирония. Она является лёгкой формой насмешки, когда плохое высмеивают с добрым посылом. В сарказме, в отличие от иронии, выражается степень негодования.

В иронических высказываниях проявляется симпатия и сочувствие к осмеянному, в сарказме скорее злоба и возмущение.

Как правило, сарказм производит сильное впечатление и привлекает внимание к обсуждаемой проблеме. Сарказм часто используют в следующих целях:

Принижение человека и его способностей;

Осуждение какой-либо манеры поведения или поступка;

Высмеивание ситуации и поведения других в этой ситуации.

Такая форма изобличения активно используется в публицистике, художественной литературе, полемике, ораторской речи, а также в условиях острой политической борьбы. Например, в Греции и Риме во время политических дебатов сарказм был главным инструментом Демосфена, Цицерона и Ювенала. Этот приём также активно использовали и классики русской литературы, стремясь посмеяться и обличить недостатки суровой действительности.

В современном мире, в частности в онлайн-среде, сарказм порой становится не приёмом, а привычным способом разговора. В силу того что в письменной речи отсутствуют интонации, саркастическая шутка может быть воспринята как оскорбление (это зависит от посыла и восприятия). Последнее предполагает умышленное унижение чувств и достоинства личности и, как правило, является прямолинейным высказыванием. В интернет-среде оскорбления — один из основных видов нежелательного поведения, присутствующих в сети согласно исследованию Microsoft «Civility, Safety & Interaction Online». Прежде чем пошутить, указывая на чей-то недостаток, стоит всё же подумать о форме и о том, какую реакцию это высказывание может вызвать.

Юмор может привлекать и отталкивать. Это зависит от уместности юмористического высказывания и его цели. Само наличие чувства юмора говорит о развитом интеллекте, ведь для придумывания шутки нужно замечать противоречия окружающего мира и оценивать их с комической точки зрения, применяя навыки креативности и эмпатии. Последняя способность крайне необходима для того, чтобы не вызвать негатив собеседника или аудитории. Поэтому нужно понимать коммуникативную ситуацию, общий настрой человека, а также его готовность распознать шутку. Также способность принимать и распознавать юмор может говорить об эмоциональной устойчивости человека, его способности к самоиронии и высокой самооценке.

Иногда саркастические шутки являются инструментом психологической защиты. Частое высмеивание других людей может говорить о подавленности человека и скрытой агрессии. Она нарушает личные границы собеседника, создаёт дискомфорт и демонстрирует негативное отношение, при этом напрямую мысли и чувства не проявляются. Если же человек использует шутки для того, чтобы укрепить отношения или справиться с конфликтом, это говорит о его открытости.