На выходных мы с мужем решили отдохнуть у воды и погулять в лесу. Для этого идеально подходит экотропа «Голубые озёра», расположенная на территории Нарочанского национального парка.

Экотропа «Голубые озёра» находится в Мядельском районе, за деревней Ольшево. Чтобы вы не заблудились, делюсь координатами — 54.960 463, 26.360 751. То, что мы приехали туда, куда нужно, мы поняли по большому количеству машин, стоящих вдоль леса. Место популярное, поэтому на парковке все желающие не помещаются.

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Вход на территорию платный — 2 рубля. Нам выдали чек, рассказали, как проходит маршрут, и предложили две экотропы на выбор: на 4 км и 7 км. Мы решили гулять по самой длинной. Не зря ведь проехали от Слуцка 260 км.

Прогулка началась с красивейшей деревянной лестницы. Дальше шли по обычной лесной дороге. Если хотите повторить наш маршрут, обувь берите удобную. Деревянных помостов, как на остальных экотропах, здесь нет.

Посетителей очень много. В основном это семьи с детьми и велолюбители. Но так как лес большой, между собой практически никто не пересекается.

Кстати, в путь можете смело брать с собой бутерброды и термос. Беседок на территории масса.

Первая локация, на которую мы попали, — река Страча. Она шумно течёт в каньоне. Берега у неё высокие, вокруг хвойные деревья и сотни синих стрекоз. Складывалось ощущение, что мы где-то в предгорье Карпат.

Информационных стендов по маршруту очень много. Они такие же, как и везде — с описанием животных, насекомых, птиц и растений. Заблудиться тоже не выйдет (по крайней мере, первые 4 км), так как повсюду карты, на которых отмечено, где вы сейчас находитесь.

Дальше мы вышли на Мёртвое озеро. Его глубина составляет 24 метра. А под этой глубиной есть ещё 300-метровая полость, в которой сосредоточен сероводород. Массы воды не перемешиваются веками.

Есть легенда, почему у Мёртвого озера такое название. В нём хоронили воинов, которые погибли во время боевых стычек. Погибших опускали на дно прямо в доспехах. Также туда опускали пепел, который оставался от сожжения умерших от старости людей либо тех, кого сгубила болезнь.

Затем мы вышли к озеру Глубля с прозрачнейшей водой. На его дне есть карбонатные отложения, которые придают воде бирюзовый оттенок. В нём можно купаться (ради чего туристы, собственно, сюда и приезжают).

Небольшим ручейком с Глублей соединяется ещё одно озеро — Глубелька. Здесь также разрешено купаться. Вдоль береговой линии можно встретить растение из Красной книги — меч-траву. И большую поляну с ландышами.

Дальше мы с мужем направились к Грумбиненскому пляжу озера Глубля. Здесь людей уже намного больше. Есть обустроенная пляжная зона.

На этом озёра 7-километрового маршрута закончились. Дальше — только наслаждение лесом, природой и свежайшим воздухом.

Весь маршрут мы прошли примерно за два часа. Перед прогулкой я специально надела часы, которые считают шаги. Итого — 11 594 шага. Норму за день выполнили!

Голубые озёра очень живописны. Я советую всем посетить это место. Обязательно берите с собой купальники и хорошее настроение.

РАНЕЕ.