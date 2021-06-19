Эхо недели: Слуцк без горячей воды, централизованное тестирование и встреча Байдена с Путиным

На этой неделе случчане обходились без горячей воды, дети ездили на ЦТ, в Нежевке прошёл турслёт, а Байден встречался с Путиным. Об этих и других событиях недели — в обзоре «Кур'ера».
В городе и районе
- В центре Слуцка перегородили тротуар и раскопали теплотрассу. Это плановая подготовка к отопительному сезону.
- Во всём Слуцке до 20 июня не будет горячей воды, а подача газа — ограничена. Почему — читайте здесь.
- «Виталюр» поставил на паузу переоборудование бывшего 21-го универсама. Комментариев компания пока не даёт.
- В парке снова установили биотуалеты и закрыли старый туалет. До этого биотуалеты ремонтировали, старый туалет какое-то время был открыт и пугал некоторых случчан.
- На улице Строителей сделали новое дорожное покрытие. Раньше там были большие выбоины.
- Слуцкий автовокзал изменит режим работы. С 1 июля он будет работать с 6.30 до 19.30. А пока что работает с 5.30 до 21.00.
- Слуцкие медики в Несвиже получили награды ко Дню медика от властей.
- В Слуцком лесхозе — новый руководитель. Это Дмитрий Венскевич, который раньше работал в Борисовском опытном лесхозе.
- Случчанам, проживающим в частных домах, бесплатно дают по два контейнера для сбора мусора. Подробности — в нашем материале.
Политика и общество
Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о защите суверенитета. В Беларуси появится дополнительный государственный орган — Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС.
Джо Байден 16 июня встретился с Владимиром Путиным. После саммита Байден на пресс-конференции отметил, что обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что позиции по Беларуси Путина и Байдена на саммите в Женеве разошлись.С 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут платно дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Отказаться можно, но тогда не впустят в Беларусь. Эксперимент запланирован на период с 1 июля по 1 октября.
Федерация профсоюзов выяснила, что в аптеках пропали некоторые лекарства, рост цен на которые ограничили.
В Беларуси 16 июля началось централизованное тестирование. Его график смотрите здесь.
С нового учебного года в школах Беларуси вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания.
ЛюдиЖитель Слуцка Александр Самусевич — уже два года как почётный донор Беларуси. Накануне Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, Александр рассказал «Кур'еру» про эту часть своей жизни.
А Случчанин Анатолий Шульга вышел на пенсию и стал делать макеты теремов, замков и крепостей из спичек. Он рассказал «Кур'еру», почему строит именно из спичек, что нужно для этого занятия и почему на подобном мастерстве трудно заработать.
Происшествия
- Солигорскому педофилу в среду суд назначил 12 лет лишения свободы. Напомним, вечером 14 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов Солигорска 20-летний житель Любанского района, угрожая ножом 10-летней девочке, совершил действия сексуального характера.
- В Барановичах домашний енот сам открыл дверь, сбежал и залез на крышу дома. Зверька поймали спасатели и отдали хозяевам.
Путешествия
Александра Шагойко посетила деревню Придирки Слуцкого района. Вот, как выглядит эта маленькая деревенька, утопающая в зелени.Как обычно, в своих поездках Саша опросила жителей нескольких деревень, и они вкратце рассказали, что их волнует.
А ещё на выходных Александра съездила в Нарочанский национальный парк и утверждает, что там — почти как в Карпатах!
На прошлых выходных в Слуцком районе проходил традиционный турслёт в Нежевском лесу. Фото и видео с турслёта «Кур'еру» предоставила команда «Контроль качества» сельскохозяйственного филиала «Агро-Замостье» Слуцкого комбината хлебопродуктов.
Почитать
Случчанин Николай Шустер рассуждает, что сейчас Слуцк на День города праздует годовщину своего сожжения в 1116 году. Хотя мы могли бы праздновать более радостную и древнюю дату. Ведь в 1005 году Слуцк передали Туровскому княжеству, что отражено в Киевском Патерике. Значит, городу не 905, а по меньшей мере 1016 лет.
Случчанин Владимир поделился рассказами своих бабушки и дедушки про мародёрство «своих» на войне.
Супруги с ВИЧ из Солигорска рассказали, как выкарабкивались с социального дна, нашли друг друга и родили здорового ребёнка, а теперь помогают другим.