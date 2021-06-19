Эхо недели: Слуцк без горячей воды, централизованное тестирование и встреча Байдена с Путиным

На этой неделе случчане обходились без горячей воды, дети ездили на ЦТ, в Нежевке прошёл турслёт, а Байден встречался с Путиным. Об этих и других событиях недели — в обзоре «Кур'ера».

В городе и районе

В центре Слуцка перегородили тротуар и раскопали теплотрассу. Это плановая подготовка к отопительному сезону.

Во всём Слуцке до 20 июня не будет горячей воды, а подача газа — ограничена. Почему — читайте здесь.

здесь. «Виталюр» поставил на паузу переоборудование бывшего 21-го универсама. Комментариев компания пока не даёт.

переоборудование бывшего 21-го универсама. Комментариев компания пока не даёт. В парке снова установили биотуалеты и закрыли старый туалет. До этого биотуалеты ремонтировали, старый туалет какое-то время был открыт и пугал некоторых случчан.

биотуалеты и закрыли старый туалет. До этого биотуалеты ремонтировали, старый туалет какое-то время и пугал некоторых случчан. На улице Строителей сделали новое дорожное покрытие. Раньше там были большие выбоины.

Слуцкий автовокзал изменит режим работы. С 1 июля он будет работать с 6.30 до 19.30 . А пока что работает с 5.30 до 21.00.

режим работы. С он будет работать . А пока что работает с 5.30 до 21.00. Слуцкие медики в Несвиже получили награды ко Дню медика от властей.

награды ко Дню медика от властей. В Слуцком лесхозе — новый руководитель. Это Дмитрий Венскевич , который раньше работал в Борисовском опытном лесхозе.

, который раньше работал в Борисовском опытном лесхозе. Случчанам, проживающим в частных домах, бесплатно дают по два контейнера для сбора мусора. Подробности — в нашем материале.

Политика и общество

Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о защите суверенитета. В Беларуси появится дополнительный государственный орган — Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС.

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Джо Байден 16 июня встретился с Владимиром Путиным. После саммита Байден на пресс-конференции отметил, что обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что позиции по Беларуси Путина и Байдена на саммите в Женеве разошлись. С 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут платно дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Отказаться можно, но тогда не впустят в Беларусь. Эксперимент запланирован на период с 1 июля по 1 октября.

Федерация профсоюзов выяснила, что в аптеках пропали некоторые лекарства, рост цен на которые ограничили.

В Беларуси 16 июля началось централизованное тестирование. Его график смотрите здесь.

С нового учебного года в школах Беларуси вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания.

Люди

Житель Слуцка— уже два года как почётный донор Беларуси. Накануне Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, Александр«Кур'еру» про эту часть своей жизни.

А Случчанин Анатолий Шульга вышел на пенсию и стал делать макеты теремов, замков и крепостей из спичек. Он рассказал «Кур'еру», почему строит именно из спичек, что нужно для этого занятия и почему на подобном мастерстве трудно заработать.

Происшествия

Солигорскому педофилу в среду суд назначил 12 лет лишения свободы. Напомним, вечером 14 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов Солигорска 20-летний житель Любанского района, угрожая ножом 10-летней девочке, совершил действия сексуального характера.

12 лет лишения свободы. Напомним, вечером 14 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов Солигорска 20-летний житель Любанского района, угрожая ножом 10-летней девочке, В Барановичах домашний енот сам открыл дверь, сбежал и залез на крышу дома. Зверька поймали спасатели и отдали хозяевам.

Путешествия

Александра Шагойко посетила деревню Придирки Слуцкого района. Вот, как выглядит эта маленькая деревенька, утопающая в зелени. Как обычно, в своих поездках Саша опросила жителей нескольких деревень, и они вкратце рассказали, что их волнует.

А ещё на выходных Александра съездила в Нарочанский национальный парк и утверждает, что там — почти как в Карпатах!

На прошлых выходных в Слуцком районе проходил традиционный турслёт в Нежевском лесу. Фото и видео с турслёта «Кур'еру» предоставила команда «Контроль качества» сельскохозяйственного филиала «Агро-Замостье» Слуцкого комбината хлебопродуктов.

Почитать

Случчанин Николай Шустер рассуждает, что сейчас Слуцк на День города праздует годовщину своего сожжения в 1116 году. Хотя мы могли бы праздновать более радостную и древнюю дату. Ведь в 1005 году Слуцк передали Туровскому княжеству, что отражено в Киевском Патерике. Значит, городу не 905, а по меньшей мере 1016 лет.

Случчанин Владимир поделился рассказами своих бабушки и дедушки про мародёрство «своих» на войне.

Супруги с ВИЧ из Солигорска рассказали, как выкарабкивались с социального дна, нашли друг друга и родили здорового ребёнка, а теперь помогают другим.