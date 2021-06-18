В Слуцке на «Сахарном» по утрам проходит бесплатная йога. Вы можете присоединиться

С этой недели каждое утро в микрорайоне «Сахарный» проходит йога. В 6 утра случчанки собираются на лужайке возле Дворца молодёжи и практикуют. Занятия ведёт Виктория Капская, сотрудница газеты «Кур'ер» и преподавательница йоги и Airyoga.

Занятия бесплатные. Пока они длятся 30 минут. Возможно, со временем тренировки станут длиннее.

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«Я долго вынашивала эту идею в голове. Всегда хотелось практиковать рано утром с теми, кому это интересно. Это здорово в шесть часов утра пройтись по утренней росе, почувствовать тепло солнца и наблюдать, как просыпается город», — говорит Виктория.

По словам Виктории, за несколько дней практики она может отметить следующую пользу:

появляются силы на то, чтобы прожить ещё один день осознанно, а не «на автомате»;

есть время, чтобы не спеша собраться на работу, приготовить завтрак не на скорую руку, почитать книгу, помедитировать и даже убраться (например, Виктория встаёт в пять утра);

улучшается настроение (например, за счёт того, что вы просыпаетесь с мыслью о йоге, а не о работе и каких-то других заботах);

новые знакомства (общение с новыми людьми никогда не бывает лишним).

Если вы хотите присоединиться к утренним практикам Виктории — напишите (Viber) или позвоните ей: (8033) 318 99 30.

КСТАТИ. Если вы являетесь подписчиком газеты «Кур'ер» на второе полугодие 2021 года, у вас есть возможность бесплатно посещать два занятия земной йоги в месяц. Йога для подписчиков начнётся в июле в студии йоги «Маленькая Будда». Время и дата, а также место студии — будет сообщено позже. По всем вопросам звоните Виктории ((8033) 318 99 30).