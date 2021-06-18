Личный опыт жительницы Слуцка: как я дружу с собственными страхами

Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день паники. В связи с этим решила поделиться своим личным опытом. Когда я сталкиваюсь с чем-то новым и неизвестным, появляется страх. Оплачиваю дорогостоящее обучение — боюсь, что средства будут неоправданны, беру iPhone в рассрочку — боюсь, что не потяну, рекламирую новую услугу — боюсь, что не будет спроса. И это нормально. Страх — это вполне нормальная и даже не негативная эмоция.

Однако постоянно впадать в состояние, когда появляется страх, паника, и жить в них — такое себе удовольствие для тела и внутреннего состояния. И я выбрала для себя говорить со страхом, а не избегать и бояться его.

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Хочу поделиться, как я это делаю. Мой алгоритм диалога со страхами следующий.

Шаг № 1

Точно формулирую свой страх. Например, «я боюсь заплатить деньги за обучение и разочароваться в нём».

Шаг № 2

Объясняю себе, как я пойму, что разочаровалась в обучении или, наоборот, осталась довольна.

Например, моё разочарование выглядело бы так: скучный процесс обучения, сложная подача информации, отсутствие контроля, проверки качества моих знаний, много воды и мало полезной информации. А моя удовлетворённость — так: знакомство с информацией через разные форматы обучения (вебинары, практика, тесты, задание), сопровождение куратора, проверка домашних заданий, обратная связь.

Шаг № 3

Разбив страх на подпункты, смотрю, что я могу сделать, чтобы не допустить этого.

Например, чтобы не допустить скучный процесс обучения, я могу прочитать отзывы о курсе, пообщаться с куратором, пройти бесплатный урок, побеседовать с предыдущими выпускниками. И на основе этого сделать вывод.

Шаг № 4

Если я всё-таки расстроилась, то самое главное, что я делаю, — это ищу пользу. Как минимум я получаю неудачный опыт и уже тогда более точно понимаю, какие курсы, преподаватели, способы обучения мне не подходят.

Страх — это часть меня, которая в подобных ситуациях просто хочет, чтобы у меня всё было хорошо — защищает меня. Когда я проговариваю, слышу и прописываю свой страх, уже не всё так страшно. Потому что я выбираю не бояться страха, а сотрудничать с ним. Когда объясняю себе, своему страху, что буду делать при разных ситуациях, остаётся просто волнение, потому что уже знаю, что буду делать дальше.

Рекомендую мобильные приложения для работы со страхом: для системы Android — «Дневники терапии», для IOs — Thera.