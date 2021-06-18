Без шансов. ФК «Слуцк» крупно уступает в солено-сахарном дерби. Фото с матча

Алексей Скрынников
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В пятницу, 18 июня, ФК «Слуцк» принимал на домашнем стадионе ФК «Шахтёр». Солёно-сахарное дерби закончилось со счётом 1:4. На матче присутствовало 1200 зрителей, среди которых приехало не менее 100 солигорчан. Смотрите фото с матча.

Фотографии: Алексей Скрынников.
Перед началом матча гимн Республики Беларусь исполнила солистка ГДК Маргарита Уласевич.
На стадионе присутствовало 1200 болельщиков.
Футбольный матч пришлось останавливать в середине каждого тайма из-за жары. Температура воздуха в тени прогрелась до 28 градусов.
«Слуцк» забил свой 12 мяч в чемпионате, а пропусти 22.
Игра на поле вызывала разные эмоции у болельщиков.
Реакция солигорчанина на пропущенный мяч от «Слуцка»
В перерыве матча состоялся розыгрыш призов от ФК «Слуцк» и спонсоров. Случчанин Алексей (слева) выиграл один из трёх призов.
Выступление в перерыве матча студии танца «Импульс» ГУО СШ № 11.

Не менее 100 солигорчан приехали в Слуцк поддержать свою команду.

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