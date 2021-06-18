Без шансов. ФК «Слуцк» крупно уступает в солено-сахарном дерби. Фото с матча

В пятницу, 18 июня, ФК «Слуцк» принимал на домашнем стадионе ФК «Шахтёр». Солёно-сахарное дерби закончилось со счётом 1:4. На матче присутствовало 1200 зрителей, среди которых приехало не менее 100 солигорчан. Смотрите фото с матча.

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