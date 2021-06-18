В среду, 16 июня, в редакцию обратился уроженец деревни Кармазы Стародорожского района. Он сказал, что на деревенском кладбище пилят деревья, которые падают на могилы и валят памятники. Но председатель сельисполкома сказал «Кур'еру», что всё под контролем: могилы не повреждены, а если и будут, то люди получат компенсацию.

Фото с кладбища

Обратившийся в «Кур'ер» мужчина предоставил фотографии с кладбища в Кармазах.

1 из 12

Официальный комментарий

Владимир Бода, председатель Стародорожского сельского совета, сказал «Кур'еру», что во всём районе сейчас наводят порядок на сельских кладбищах и убирают деревья. Это делается по решению властей и по просьбам самих сельчан.

Реклама

«Территория кладбищ очень заросшая, — объясняет председатель. — Дерево может упасть на могилу, а сейчас памятники стоят по 2−3 тысячи долларов. По этому поводу проводилось совещание на районном уровне. Разработана программа с целью благоустройства кладбищ. Заключён договор с предприятием, которое проводит эти работы. Один из пунктов договора гласит, что будет компенсация, если повредят памятник. Но пока ещё ни один не был повреждён.

Возле двух старых могил территория была заросшая аварийно-опасными деревьями. Памятники пришлось просто временно снять. И когда части деревьев уберут, эти памятники установят на место рабочие этого же предприятия. Всё под контролем. Уже проводится уборка сучьев и веток. Кладбище окошено. Потом его ещё огородят, наведут порядок. И это всё — по просьбам жителей Кармазов. Они просят: «У меня наклонена берёза, наклонён дуб, будьте добры, уберите». И мы откликнулись на эти просьбы".