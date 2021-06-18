В Беларуси живёт кот по кличке Пёрышко. Его вес — 19,6 килограмма. Он немного не дотянул до Книги рекордов Гиннесса. Кто и зачем довёл его до такого состояния и как потом Пёрышко попал в пункт отлова бездомных животных — неизвестно. Сейчас он живёт в собственной комнате, при помощи новой хозяйки худеет и занимается фитнесом, пишет Onliner.

В обычной минской квартире живут Ольга с сыном и мамой, два шпица Понка и Бублик, три кота (Пёрышко, своя кошка и котёнок перса на передержке). И это если знакомые волонтёры из «Эгиды» не принесут выводок котят — тогда количество «шерстяных» друзей может перевалить далеко за десяток. При этом в доме идиллия.

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— Они все между собой очень хорошо уживаются. Моя кошка всех игнорирует, а остальные любят играть друг с другом. Помню, когда я принесла Перо, в глазах кошки читалось: «Мать, ну ты всякое домой приносила, но чтоб такое…» — смеётся Ольга.

Пёрышко попал в руки Ольги в октябре прошлого года после отлова на улице Гурского. Знакомые волонтёры периодически забирают оттуда животных и пристраивают в хорошие руки. Как там оказался Пёрышко и, главное, как наел почти 20 килограммов, для всех остаётся загадкой.

— Мне позвонила знакомая и говорит: «Слушай, у нас тут котик 20 килограммов весу, надо его забрать». Я в шутку попросила её отсыпать того, что она там курит. В ответ прилетает фотография кота, который с трудом помещается в двух лотках, хотя обычно кот занимает половину лотка. В общем, мы его в две руки кое-как загрузили в багажник машины и стали думать, что с этим дальше делать?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Feather The Cat (@iamfeatherthecat)

Ольга предполагает, что в «прошлой» жизни Пёрышко жил где-то в частном секторе. Это не дворовый кот — он был кастрирован, да и в условиях улицы ему не выжить: он не умеет бегать, не боится людей, а его объёмная попа ни в одно укрытие не пролезет. Кота сразу отвезли в ветеринарную клинику, чтобы понять, здоров ли он при таком внушительном весе.

— Ветеринары побросали свою работу и прилетели смотреть на это чудо природы. Женщины из очереди начали на нас кричать: «Живодёрки, зачем так раскормили кота?» В клинике случился коллапс. Но самое удивительное — при своём весе он оказался практически здоров! Нам в итоге просто составили программу похудения.

Оказывается, худеть резко при таком весе нельзя: это приведёт к липидозу и смерти. Второе для меня открытие — он оказался вообще не едок. Даже свою норму в 160 граммов корма по весу за день не съедает. Я перепробовала тысячу кормов и вариантов танца с бубнами, прежде чем он стал хоть что-то есть. Что ещё удивило волонтёров, так это его возраст. Ветеринары по зубам определили, что Перо — молодой кот, ему не больше 5 лет. Как он наел за это время такие бока — абсолютно непонятно.

— Когда мы сделали ему рентген, чуть не умерли со смеху: на фото был малюсенький скелет и огромное облако вокруг него. У меня только одна догадка: его кормили комбикормом на ферме, — смеётся Ольга. — А ещё у него на животе был прилипший цыплячий корм, и первый раз он сходил в туалет какими-то опилками и палками. Я никогда такого не видела!

Весы в клинике показали 19,6 кг живого веса. То есть до мирового рекорда Перу не хватило всего 1,7 килограмма. Официально самый толстый в мире кот — Химми из Австралии — весил 21,3 кг. Хозяин уверял, что у него просто хороший аппетит, а экспертиза показала, что его кормят гормональным стимулятором роста для фермерских свиней. Кот умер в возрасте 10 лет, а толстых животных перестали включать в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы уменьшить количество желающих их раскормить.

— Как Перо попал из дома в отлов — остаётся только догадываться. Или его отдали в «усыпалку» (ведь многие не понимают, что это не приют), или с его хозяином что-то случилось… Скорее всего, никто уже не узнает правды. По словам Ольги, агрессию кот вообще не проявляет, максимум — рычит, если его слишком долго моешь в ванной (а это неизбежность, учитывая, что лоток для кота — буквально везде). Сам себя он обслуживать пока не умеет, умыться мешает тройной подбородок и массивная грудь.

— С ним проблем немного, на самом деле. Разве что зубы не очень, клыков он уже лишился. Что странно: отрастить такую попу можно только с очень хорошими зубами, — смеётся хозяйка кота. — Периодически мы проверяем показатели его крови, потому что он худеет. Каждый день делаем специальную гимнастику и массаж. Гимнастику он неохотно выполняет, а вот массаж — его любимая процедура.

Гимнастика выглядит примерно так: хозяйка водит лакомством влево-вправо и по кругу, а кот вертит вслед головой. Или «задания со звёздочкой» — пройти за лакомством и поиграть с дразнилкой. За восемь с лишним месяцев тренировок и диеты Перо сбросил 3,2 кило, теперь его вес — 16 килограммов и 400 граммов. Но цель дойти до 10 килограммов ещё далека.

— Поначалу он вообще не двигался, даже умыться физически не мог, а в туалет ходил буквально под себя. Проходил три шага и ложился, тяжело дыша от усталости. Сейчас он уже потягивается и умывается лапкой — для его веса это целый акробатический этюд! И уже начинает играть с дразнилкой, в общем, становится обычным игривым котом. Единственная проблема Пёрышка — это лоток. Точнее, полное игнорирование его. После всех экспериментов с наполнителями, формами и размерами лотка стало очевидно, что он согласен справлять кошачьи нужды только на пелёнку на полу. Но и эта система иногда даёт сбои.

— Сначала для него весь дом был лотком, потом я попробовала постелить на пол пелёнку, и постепенно он стал ходить на неё. Затем поменяла пелёнку на картонную коробку с наполнителем, он в неё пошёл. А вот попытки заменить картонную коробку пластиковой не увенчались успехом: пластик шумит и прогибается под ним. Он ставит лапку и сразу её убирает. Поэтому пока мы снова вернулись к пелёнке и мечтаем о деревянном лотке. Пёрышко стал звездой после того, как о нём рассказал блогер Максим Кац. Даже хозяйку стали узнавать люди на улице, а у кота появился свой инстаграм, тикток и тысячи поклонников.

— Он у меня ну просто «зорка»! Как только привожу его на приём в ветклинику, все сбегаются и говорят «О, Пёрышко!». А если кто-то вдруг не знает, то непременно слышит в ответ: «Ты что, не знаешь Пёрышка!?» Меня узнают даже в магазинах, а незнакомые люди оставляют в ветклинике наполнитель и корм с пометкой «для Пёрышка». Как-то раз его корм пропал из продажи, я носилась везде в поисках остатков. И из многих магазинов мне звонили и писали о том, что оставили его для Пёрышка. Это ну очень мило!

В комментариях на странице кота мне тоже часто прилетает что-то вроде «Раскормила кота, а сама сидит и лыбу давит!». Нет, ну я могу сесть рядом и рыдать. Кому от этого лучше станет?

Я часто сталкиваюсь с критикой: зачем помогать животным, помогайте лучше детям! Отвечаю таким: когда отключили воду в Минске, я развозила её по домам (за что меня даже прозвали «Оля-водовоз») и до сих пор помогаю одинокой бабушке, с которой познакомилась как раз из-за отключения воды, — то еды купить, то по дому что-то сделать. А ещё хожу к слепому дедушке и деткам-инвалидам. А вы что делаете? Для тех, кто хочет помогать животным, Ольга советует приносить волонтёрам оставшиеся после лечения своего кота лекарства или корма. Но если ничего такого у вас нет, лучше переводить деньги на благотворительные счета. Это намного удобнее по многим причинам. Во-первых, ни у кого из волонтёров дома нет склада для хранения наполнителей и кормов. Во-вторых, многим животным нужны конкретные лекарства или дорогостоящее лечение, стерилизация. И в-третьих, у волонтёров зоозащитных организаций есть специальные скидки в магазинах и ветклиниках, так что они за те же деньги могут купить больше важных для животных вещей.

— Поверьте, маленькой помощи не бывает. Часто люди говорят: «Разве мои 2 рубля что-то изменят?» Поверьте, если тысяча человек перечислит на помощь животным даже по 2 рубля, это очень многое изменит! Даже один рубль — это упаковка пресервов голодному котику.

Что касается Пера, то желающих стать его приёмными родителями хоть отбавляй, но Ольга согласна отдать толстого друга только в руки идеально подходящего ему хозяина — мужчине с большим домом и камином, который сможет уделять коту уйму времени. Вместе они будут смотреться идеально.

— Пока я активно не искала ему хозяина. Часто пишут какие-то подростки с вопросом «Можно ли забрать Пёрышка?», но быстро становится ясно, что люди хотят его забрать в съёмную квартиру, чтобы снимать видео для TikTok. Увидев, что кот собирает по 400 тысяч просмотров, они стали потирать руки. При этом совсем не понимают, что за ним нужно ухаживать и уделять ему много внимания. Я всегда серьёзно подбираю животным нового хозяина, а к Пёрышку привязалась. Так что если и отдам, то только бородатому мужчине с камином. Я прямо вижу, как он сидит с сигарой в кресле-качалке, а рядом лежит Перо и так задумчиво смотрит на огонь своими жёлтыми глазами.