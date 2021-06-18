Угрожал ножом девочке, чтобы она ничего никому не рассказала. Солигорскому педофилу дали 12 лет лишения свободы

В среду, 16 июня, суд Солигорского района в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело по обвинению К., 2001 года рождения, в педофилии, сообщает Верховный Суд Республики Беларусь.

Напомним, вечером 14 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов Солигорска 20-летний житель Любанского района, угрожая ножом 10-летней девочке, совершил действия сексуального характера. Суд признал его виновным в иных действиях сексуального характера, совершённых вопреки воле потерпевшей с применением насилия и с угрозой его применения, а также беспомощного состояния потерпевшей, совершённых в отношении заведомо малолетней, и на основании ч.3 ст. 167 УК РБ приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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Также обвиняемый выплатит в пользу потерпевшей денежную компенсацию в возмещение морального вреда в сумме 20 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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