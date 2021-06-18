Двое мужчин в гараже смастерили огнестрельное оружие. Один из них погиб, а в отношении второго возбудили уголовное дело

17 июня в деревне Сеньково Горецкого района двое мужчин в гараже смастерили пригодное для стрельбы огнестрельное оружие. Во время сварочных работ оно выстрелило, 55-летний хозяин дома получил смертельную травму, сообщает Следственный комитет.

После случившегося второй мужчина взял составные части оружия и боеприпасы и выбросил их в реку. Позже следователи извлекли эти предметы. В отношении друга погибшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК РБ.