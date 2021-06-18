Дешевле стали грецкий орех, груши, редис, кабачки, молодой картофель. Появилась свежая свёкла, брокколи. На прилавках уже есть и свежий цветочный мёд. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 18 июня.

Овощи

Свёкла — 1,5 рубля (1 кг)

Морковь — 3−3,5 рубля (1 кг)

Картофель молодой — 2,5−3 рубля (1 кг)

Лук — 1,5 рубля (1 кг)

Кабачок — 2,5 рубля (1 кг)

Капуста белокочанная свежая — 1,8 рубля (1 кг)

Капуста цветная — 4 рубля (1 кг)

Брокколи — 3 рубля (1 кг)

Помидоры — 4−6 рублей (1 кг)

Огурцы — 1,8 рубля (1 кг)

Перец свежий — 8 рублей (1 кг)

Чеснок свежий — 0,5 рубля (головка)

Фасоль — 1 рубль (200 граммов)

Бобы ведёрко — 2 рубля (0,5 литра)

Редис — 1 рубль (пучок)

Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).

Зелень

Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)

Петрушка — 0,5 рубля (пучок)

Укроп свежий — 1 рубль (пучок)

Черемша — 1 рубль (пучок).

Рассада, саженцы

Лук-севок — 4−6 рублей (1 кг)

Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Козья ива — 40 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей

Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)

Можжевельник — 8 рублей (1 куст)

Голубика — 10 рублей (1 куст)

Капуста — 1 рубль (15 штук)

Клубника — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)

Перец — 0,5 рубля (1 штука)

Помидоры — от 3,5 рубля (11 штук)

Лаванда — 5 рублей (1 куст)

Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)

Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)

Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)

Георгин — 3 рубля (корень)

Нарцисс — 1,5 рубля (корень)

Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5−1 рубля

Каллы зелёные — 3 рубля

Петуньи — 10−12 рублей (горшок)

Петунья — 1,5 рубля (1 штука)

Бегония — 2 рубля (1 штука)

Ландыши — 2,5 рубля (1 куст)

Тюльпаны — 2,5 рубля (1 куст)

Хоста — 2,5 рубля (1 куст)

Гацания — 3 рубля (1 куст).

Фрукты, ягоды

Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)

Гранат — 15 рублей (1 кг)

Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)

Груша — 6 рублей (1 кг)

Виноград — 11 рублей (1 кг)

Клубника — 5 рублей (1 кг)

Изюм — 6 рублей (1 кг)

Киви — 6,5 рубля (1 кг)

Апельсины — 6 рублей (1 кг)

Нектарин — 10 рублей (1 кг)

Абрикос — 10 рублей (1 кг)

Персик — 10 рублей (1 кг)

Лимон — 6−6,5 рубля (1 кг)

Бананы — 3−4 рубля (1 кг)

Орех грецкий — 7 рублей (1 кг)

Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)

Черешня — 12 рублей (1 кг)

Слива — 15 рублей (1 кг).

Приправы

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)

Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук)

Мёд цветочный свежий — 7−8 рублей (1 кг).

Приспособления для поддержки, защиты культур