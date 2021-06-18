Проект на паузе. Что происходит с бывшим 21-м универсамом, который выкупил «Виталюр»

Читатели «Кур'ера» часто обращаются в редакцию с вопросом, когда же заработает «Виталюр» в здании бывшего универсама № 21.

«Кур'ер» отправил запрос в ОДО «Виталюр», чтобы узнать примерную дату открытия магазина и как будет выглядеть фасад здания. Ответ на запрос пришёл в четверг, 17 июня.

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«Проект на паузе. На данный момент никаких комментариев и визуализаций не предоставляем», — сообщила «Кур'еру» Владислава Дутняк, специалист отдела маркетинга ОДО «Виталюр».

Напомним, что универсам № 21 в Слуцке продали на аукционе 20 января 2021 года «Виталюру». Ранее планировалось, что магазин откроется в ноябре.

Специалисты отдела маркетинга ОДО «Виталюр» ранее рассказывали «Кур'еру», что новый магазин по ассортименту будет таким же, как и уже работающий возле ДК.