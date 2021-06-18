Проект на паузе. Что происходит с бывшим 21-м универсамом, который выкупил «Виталюр»

Читатели «Кур'ера» часто обращаются в редакцию с вопросом, когда же заработает «Виталюр» в здании бывшего универсама № 21.
«Кур'ер» отправил запрос в ОДО «Виталюр», чтобы узнать примерную дату открытия магазина и как будет выглядеть фасад здания. Ответ на запрос пришёл в четверг, 17 июня.
«Проект на паузе. На данный момент никаких комментариев и визуализаций не предоставляем», — сообщила «Кур'еру» Владислава Дутняк, специалист отдела маркетинга ОДО «Виталюр».
Напомним, что универсам № 21 в Слуцке продали на аукционе 20 января 2021 года «Виталюру». Ранее планировалось, что магазин откроется в ноябре.
Специалисты отдела маркетинга ОДО «Виталюр» ранее рассказывали «Кур'еру», что новый магазин по ассортименту будет таким же, как и уже работающий возле ДК.
- Здесь будут представлены около 15 000 товаров. Как и в первом магазине, будут продаваться рыба и морепродукты, овощи и фрукты, продукция собственного производства: мясные полуфабрикаты, салаты, закуски, кондитерские изделия, торты, суши и пицца. Более 550 товаров под собственной торговой маркой.
- Планируется, что в этом магазине также будет ряд сервисов «ЗА спасибо», которые развиваются уже почти два года: чистка, разделка, маринование рыбы, приготовление фарша.
- Как и во всей сети, в новом магазине будут действовать скидки для участников программы лояльности, пенсионеров, многодетных семей.