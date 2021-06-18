Случчане рассказали, как и где нашли сведения о пропавших без вести родных, воевавших в Великую Отечественную войну

«Кур'ер» в начале июня публиковал на сайте kurjer.info материал «Как я искала сведения о погибшем солдате». Это рассказ про личный опыт случчанки, которая хотела больше узнать о солдате, похороненном в годы войны на кладбище в деревне Городище.

На публикацию откликнулись и другие жители Слуцка, которые также искали информацию о своих погибших или пропавших без вести родных, воевавших в Великую Отечественную войну.

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В свежем номере «Кур'ера» (от 17 июня) мы предлагаем читателям познакомиться с личным опытом случчан, которым удалось найти сведения о своих предках. Их истории и подсказки помогут в поисках и научат лучше ориентироваться среди многочисленных сайтов.

В ТЕМУ. «Кур'ер» реализует два проекта, посвящённых Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

В течение многих лет мы собирали истории людей, переживших войну. Так появилась летопись «Случчина помнит». Она о поколении Великой Отечественной войны: ветеранах и участниках, партизанах и подпольщиках, тружениках тыла и узниках концлагерей, блокадниках и детях войны. Сегодня в летописи «Случчина помнит» собраны более 70 историй людей, переживших войну.

Второй проект — «Имена. Слуцк» и «Имена. Копыль» — это электронные банки данных, в которых собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, имеющих отношение к нашему региону. Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Случчины, Копыльщины, Стародорожчины, Любанщины и нынешнего Солигорского района, а также военнослужащих и партизан, призванных местными военкоматами на фронт. Для поиска нужно ввести фамилию погибшего или пропавшего солдата.

В архивах «Имена» объединены данные, собранные из разных ресурсов: Книг памяти районов (российских и белорусских), банка данных погибших и пропавших, которые призывались с территории Беларуси, банка данных «Мемориал», списков погибших в фашистских концлагерях и многих других.