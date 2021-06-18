Слуцкий хлебозавод и милиция поздравили медиков с профессиональным праздником. Фото

В пятницу, 18 июня, руководство Слуцкого РОВД и представители хлебозавода посетили вначале Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии, а затем — Слуцкую больницу.



Гости поздравили сотрудников санслужбы и врачей с Днём медицинского работника. Сказали тёплые слова в адрес медиков и вручили сладкие подарки — торты, которые испёк Слуцкий хлебозавод. «От Слуцкого РОВД, открытого акционерного общества „Слуцкий хлебозавод“ и отдела культуры Слуцкого райисполкома примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. К сожалению, время выбрало вас. Терпения вам, удачи и крепкого здоровья», — сказал Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

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Медработникам было приятно услышать слова поддержки, особенно сейчас, когда они до сих пор борются с коронавирусом.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, рассказал о важности вакцинации против COVID-19 и поблагодарил милицию за помощь в контроле самоизолированных. Этим сотрудники РОВД помогали сдерживать пандемию.