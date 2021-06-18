Жители трёх деревень Любанского района не искоренили мак и коноплю. За это их наказали штрафом

С 1 июня по 15 сентября на территории Любанского района правоохранители проводят специальную программу «Мак». В трёх населённых пунктах есть нарушения, пишет «Голас Любаншчыны».

Как сообщил Александр Дудик, старший оперуполномоченный группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Любанского РОВД, к административной ответственности в виде штрафа (ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь) привлечены трое граждан, которые допустили на своём участке произрастание запрещённых культур. Это жители деревень Кузьмичи, Сосны-1 и Нежин. В двух случаях на своём приусадебном участке хозяева проглядели кусты конопли, в третьем — мак.