Grodno Picnic Fest — это гастрофестиваль сетов на вынос в Гродно. 13 заведений, скидка -50% в парк аттракционов с каждым сетом и розыгрыши за обзоры сетов в инстаграм. Стоимость сетов — 19 рублей (до 4 июля).

Что такое Grodno Picnic Fest

Это летние пикник сеты, которые созданы специально для пикника. Один сет берёт весом, другой отличается особым вкусом, а есть сеты с индивидуальной подачей. Наверняка вы найдёте сет себе по вкусу.

Сеты можно взять с собой в парк, за город, на дачу, даже на балкон. При желании можно съесть сет в самом заведении. Большинство заведений разрешают есть сет «на месте» при наличии свободных мест.

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Сеты предоставляют 13 гродненских заведений.

Например, пикник-сет «Старый Тбилиси» на 700 грамм и Los Amigos на 730 грамм.

Есть пикник-сет «На Проводе» (900 грамм + 200 мл.), в котором беларуская закуска, домашние пельмени ручной лепки с бульоном, картошка фри, колбаска, вишнёвый компот.

Можно попробовать боул (поке) на основе киноа с лососем, авокадо, копчёным яйцом и салатом Коул Слоу, холодный томатный суп гаспачо со свежими овощами.

В заведениях, участвующих в Grodno Picnic Fest можно найти и много видов пицц. И ещё больше — суши: ролл с лососем, клубникой и гранатовым соусом, ролл с тунцом и мармеладом из граната и т. д.

Есть индийская кухня: 770-граммовый пикник-сет Ганга с лепёшкой паратха, курицей котту, курицей с чапати, овощами, яйцами, луком, томатами, индийской масала и соленоватым кисломолочным напитком райта.

Есть вегетарианские версии пикник-сетов.

Скидка и розыгрыши

С каждым сетом вы получаете скидку -50% на 5 аттракционов в парке Жилибера, а за обзоры сетов в инстаграм участвуете в супер-розыгрыше пикник корзин и еженедельных розыгрышах.

Организаторы Grodno Picnic Fest решили устраивать дополнительные розыгрыши каждую неделю. То есть вы пишете один обзор на сет, а он может выиграть вам два приза.

Следите за официальным инстаграм Grodno Picnic Fest — @grodno_picnic_fest

Галерея некоторых сетов