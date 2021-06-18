Быстрый поиск эвакуатор в Минской области и по Беларуси. Актуальная база служб эвакуации.

В нашей стране делается все для обеспечения безопасности на дорогах, от своевременного ремонта дорожного покрытия до пропаганды культуры вождения. Также немаловажную роль играет работа служб автопомощи, ведь сломанное авто — это препятствие для движения, несущее определенную угрозу.

Реклама

Эвакуатор в Минской области предоставляют более 100 компаний и предпринимателей. Каждый из них базируется на определенной территории, привязанной к трассе или городу-райцентру, например Слуцку или Слуцкой трассе, Борисову (Витебской трассе) и далее. Это удобно тем, что спецтехника прибывает на место достаточно быстро. Скажем, в пригороде столицы удобнее заказать эвакуатор Минск, а вот в южной части области уже нужно обращаться в местные службы. Как найти эвакуатор?

Конечно же, основной источник для помощи любой информации сегодня интернет. Сайтов, которые предлагают услуги эвакуации тоже достаточно. Как один из наиболее оптимальных вариантов — Evakyator.by. Сервис представляет собой каталог служб эвакуации и содержат всю необходимую информацию о них. Технику можно подобрать по следующим критериям:

местоположение;

грузоподъемность;

обслуживаемый тип транспорта;

выезд на определенную трассу;

предоставление дополнительных услуг (трезвый водитель, замена колеса и т. д. ).

Эвакуатор в Минской области может понадобиться для любого автомобиля: легкового, микроавтобуса, грузовика, автобуса. Вышеуказанный сервис поможет подобрать спецтехнику и для таких автомобилей. И, что достаточно важно, специалисты, размещенные на портале, оказывают свои услуги официально, а это значит у вас не возникнет проблем с документами, подтверждающими оказание услуги.

УНП 192 547 570 ИП Гук С.А.