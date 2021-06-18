На украинско-белорусской границе введут платную обязательную дезинфекцию машин для въезда в Беларусь

С 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут платно дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Отказаться можно, но тогда не впустят в Беларусь. Эксперимент запланирован на период с 1 июля по 1 октября, пишет БелТА.

Дезинфицировать будут легковые и грузовые машины, а также автобусы, как белорусские, так и иностранные.

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Услуга по обязательной дезинфекции транспортных средств оказывается ООО «БелГлобалГарант» на основании договора, который считается заключённым со дня приобретения соответствующей контрольной марки. Указанные контрольные марки приобретаются в местах продажи, организованных ООО «БелГлобалГарант», в пункте пропуска через госграницу «Новая Гута», у РУП «Белгосстрах» и ОАО «АСБ Беларусбанк».

При въезде в РБ водителю или владельцу ТС необходимо предъявить контрмарку пограничнику. Тот, в свою очередь, проверяет наличие и целостность контрольной марки, нарушает её целостность и возвращает предъявителю. Потом водителя направят к месту дезинфекции, которое будет расположено за пределами территории пункта пропуска.

Если контрмарки нет, транспортное средство не пропустят в РБ.