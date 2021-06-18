Наталья Чернушевич поздравила сотрудников санслужбы в Слуцке с Днём медработников. Фото

Отдел новостей
-
0
Наталья Чернушевич поздравила сотрудников санслужбы в Слуцке с Днём медработников. Фото
Фото: «Слуцкі край»

Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, поздравила сотрудников Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии с Днём медицинских работников. Она поблагодарила их за труд, отметила весомый вклад в борьбу с коронавирусом, пожелала всем здоровья, благополучия и успехов, пишет «Слуцкі край».

Благодарностями отмечены:

Реклама
  • Ирина Черкас, врач-эпидемиолог (заведующий отделом эпидемиологии),
  • Жаклина Авдусь, помощник врача-гигиениста отделения гигиены труда отдела гигиены,
  • Надежда Лесун, помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии.
Наталья Чернушевич поздравила сотрудников санслужбы в Слуцке с Днём медработников. Фото
Фото: «Слуцкі край»
Благодарственными письмами отмечены:

  • Алеся Пракопенко, инструктор-дезинфектор отдела профилактической дезинфекции,
  • Людмила Корбут, фельдшер-лаборант лаборатории санитарно-химических и токсикологических методов исследования лабораторного отдела.
Наталья Чернушевич поздравила сотрудников санслужбы в Слуцке с Днём медработников. Фото
Фото: «Слуцкі край»