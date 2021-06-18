Наталья Чернушевич поздравила сотрудников санслужбы в Слуцке с Днём медработников. Фото

Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, поздравила сотрудников Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии с Днём медицинских работников. Она поблагодарила их за труд, отметила весомый вклад в борьбу с коронавирусом, пожелала всем здоровья, благополучия и успехов, пишет «Слуцкі край».
Благодарностями отмечены:
- Ирина Черкас, врач-эпидемиолог (заведующий отделом эпидемиологии),
- Жаклина Авдусь, помощник врача-гигиениста отделения гигиены труда отдела гигиены,
- Надежда Лесун, помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии.
- Алеся Пракопенко, инструктор-дезинфектор отдела профилактической дезинфекции,
- Людмила Корбут, фельдшер-лаборант лаборатории санитарно-химических и токсикологических методов исследования лабораторного отдела.