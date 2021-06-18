На участке трассы между Слуцком и Солигорском будет четыре полосы. Как идёт реконструкция трассы Р23

На участке автодороги Р23 Минск-Микашевичи между Слуцком и Солигорском сейчас идёт реконструкция: бывшая двухполосная дорога станет четырёхполосной, пишет МЛЫН.BY.

Общая протяжённость реконструируемого участка — 16 километров: со 110 до 126 км трассы. Строительство было разбито на два этапа. Сперва в порядок привели отрезок дороги в Слуцком районе, проходящий через Квасыничи и Новобеличи. Сейчас в разгаре работы на отрезке, проходящем через Слуцкий и Солигорский районы рядом с деревнями Млынка, Прусы и Чепели. Окончание работ запланировано на ноябрь 2021 года. После произведённых изменений дорога станет четырёхполосной и будет соответствовать параметрам первой категории. Также её обустроят восемью автобусными остановками и стоянками для автомобилей. Республиканская автомобильная дорога Р23 Минск-Микашевичи входит в состав сети международных дорог СНГ.

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