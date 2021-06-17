На выходных в Слуцком районе пройдёт районный этап проекта «Властелин села-2021»

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Районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2021» пройдёт в субботу, 19 июня. Об этом пишет «Слуцкий край».

Мероприятие состоится на площадке возле Козловичского сельского дома культуры в 13.00.

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