На выходных в Слуцком районе пройдёт районный этап проекта «Властелин села-2021»

Районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2021» пройдёт в субботу, 19 июня. Об этом пишет «Слуцкий край».

Мероприятие состоится на площадке возле Козловичского сельского дома культуры в 13.00.