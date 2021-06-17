Житель Слуцкого района напал на жену и убил её любовника

Житель Слуцкого района напал на жену, желая убить её за измену. На помощь женщине прибежал её любовник — муж убил его. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении случчанина. Его обвиняют в покушении на умышленное лишении жизни и убийстве человека, выполнявшего общественный долг, пишет МЛЫН.BY.

В первых числах января 2021 года мужчина застал свою супругу за изменой. Решив убить её, он вооружился ножом и направился за ней в сарай.

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В ходе возникшей потасовки супруг нанёс женщине ножевые ранения в области верхних конечностей. Завершить начатое не позволил внезапно вбежавший в сарай любовник жены, который ударил нападавшего деревянным черенком по руке. Женщина вырвалась и убежала.

Однако злоумышленник напал с ножом на заступника и ранил его в области верхних конечностей и грудной клетки. В результате острой кровопотери от полученных травм последний скончался на месте.

Нападавший вину признал частично.

Действия обвиняемого органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК, п.п. 10 16 ч. 2 ст. 139 УК, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.