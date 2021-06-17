В городском парке Слуцка снова установили биотуалеты. Фотофакт

В среду, 17 июня, «Кур'ер» написал о том, что биотуалеты куда-то убрали и открыли старый туалет, который возмутил читательницу. Директор парка пояснила «Слуцкаму краю», что это вынужденная мера.



«Биотуалеты отправляли на ремонт, их нужно было привести в надлежащее состояние, поэтому открыли старый туалет. Сейчас в парке установлены четыре биотуалета, старый туалет закрыт», — сказала Олеся Крукович. КОНТЕКСТ. Общественный туалет в городском парке закрыли 26 июля 2018 года. Работники ЖКХ заварили входы. Тогда «Кур'еру» пояснили, что туалет находится в неудовлетворительном состоянии и был закрыт во избежание инфекционных заболеваний и негативного влияния на окружающую среду.

Тогда возле стационарного туалета установили биотуалеты. Накануне закрытия туалета группа инициативных жителей Слуцка просила власти сделать в парке современный санузел — включить его строительство в Инвестиционную программу Слуцкого района на 2019 или 2020 год.