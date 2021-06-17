Почему раскопали теплотрассу в центре Слуцка и будут ли перекрывать движение для транспорта

С понедельника, 14 июня, на улице Ленина рядом с остановкой «Крыніца» рабочие перегородили тротуар и начали работы на теплотрассе. Потом они перешли на другую сторону улицы, около «Дома торговли».



Идёт плановая подготовка к отопительному сезону, пояснил «Кур'еру» Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам архитектуры и строительства.

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Многих жителей города беспокоит, будет ли перекрываться проезжая часть.

«Улицу Ленина трогать и перекрывать никто не будет. Водители могут быть спокойны, — сказал Николай Пенязь. — Там у нас заложены гильзы, трубы будут проведены под дорогой — от одной теплокамеры к другой. У теплотрассы есть нормативный срок службы, поэтому мы её меняем».

Ремонт проводит Слуцкое ЖКХ совместно с ПМК-225. По словам зампредседателя, планируется, что они завершат работы на следующей неделе и полностью восстановят тротуары.

«Только есть небольшое неудобство для жителей. Мы огородили тротуары, сделали проходы. Приносим извинения, но другого варианта нет — надо подготовиться к зиме. Плановые работы проводятся по всему городу», — резюмировал Николай Пенязь.