Песков констатировал расхождение позиций Путина и Байдена, касающихся Беларуси

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, констатировал расхождение позиций по Беларуси Путина и Байдена на саммите в Женеве.

Об этом представитель Кремля сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в четверг.

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«Беларусь не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня. А тема Беларуси действительно была озвучена американской стороной, озвучена была во всем хорошо известном ключе — мы все знаем позицию американцев.

Есть и проблематика самолета [речь о посадке в Минске Ryanair]. Они считают это недопустимым, и так далее, и тому подобное, нарушением всего и вся. На это у нас есть своя позиция — что у нас есть информация, полученная из первоисточника, от президента Беларуси. Президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге.

Было констатировано, что это то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции — это невозможно", — сказал Дмитрий Песков.

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