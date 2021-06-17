«Не оставляйте детей одних». Работники Слуцкого РОЧС съездили в Грескую школу

Учебный год позади, настало долгожданное время каникул — время отдыха и развлечений, которое осчастливит детей и педагогов. Большинство детей будет гостить у бабушек и дедушек, проведёт полезно время в школьных или оздоровительных лагерях, но и стоит обратить внимание на тех детей, которые большую часть времени будут дома одни и предоставлены сами себе. Именно для того, чтобы их времяпрепровождение было безопасным, работники МЧС активно ведут профилактические беседы с родителями на собраниях учреждений образования и в трудовых коллективах нашей страны.

В рамках республиканской акции МЧС «Не оставляйте детей одних» и акции управления образования Минской области «Неделя безопасности» — «В лето — Без опасности» 28 мая состоялась встреча педагогического состава и технического персонала ГУО «Греская средняя школа» со старшим инспектором сектора взаимодействия с общественностью Минского областного управления МЧС Кристиной Борейко. На встрече с педагогами Кристина Николаевна рассказала о сложившейся оперативной обстановке в районе и Минской области, упомянула о трагических событиях, которые произошли в этом году и унесли жизни малолетних детей, ставших жертвами огня. Зачастую причинами становятся детская шалость с огнём или невыполнение взрослыми элементарных правил безопасности. Тема оказалась животрепещущей, потому что педагоги — люди, которые большую часть времени находятся с нашими детьми в стенах школы и прививающие правила безопасного поведения учащимся со школьной скамьи до выпускного бала.

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Осветила пропагандист и правила общей безопасности в быту и на работе, а также заострила внимание на соблюдении правил устройства и эксплуатации электрооборудования, ведь неисправный электроприбор — прямой источник возгорания.

В завершение встречи присутствующим был предложен к просмотру новый профилактический видеофильм «Не оставляйте детей одних!», а также каждый работник школы мог задать вопрос Кристине Николаевне во время беседы или по окончании лично.



