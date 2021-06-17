Под Солигорском мальчик в «форме ГИБДД» выходит на дорогу и останавливает машины. Водители ему подыгрывают

С недавних пор автомобилисты Солигорска стали замечать на пригородной трассе необычного «инспектора». Мальчик — около 10 лет на вид — одет в брюки, рубашку с погонами, светоотражающий жилет со значком на груди, фуражку. У ребёнка есть даже жезл и рация. Молодой человек «работает»: останавливает легковушки, что-то проверяет, даже собирает минимальные «штрафы на мороженое».

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«Юный инспектор приехал в Солигорск на каникулы к бабушке с дедушкой из Москвы. Ему 9 лет, и зовут его Богдан. А ещё у Богдана есть форма, похожая на одежду сотрудника ГИБДД», — пишет AutoRun.

Водители говорят, «инспектор» довольно лоялен и просит «штраф» только от тех, кто не пристёгнут, — минимальную сумму на мороженое, пишут в сообществе «Солигорские автолюбители». Автомобилисты не жалуются, с улыбкой подыгрывают парню.