«Индекс миролюбия» Беларуси сильно снизился за последний год

Согласно «Глобальному индексу миролюбия», Беларусь сместилась с 94-го на 117-е место рейтинга, потеряв 8,7%, сообщает ТАСС. Об этом говорится в распространённом в четверг, 17 июня, ежегодном докладе Института экономики и мира, который анализирует ситуацию в 163 государствах.

В исследовании учитываются такие факторы, как уровень сплочённости общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, количество заключённых в тюрьмах, уровень террористической угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях.

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«Значительное снижение рейтинга Беларуси произошло под влиянием четырёх основных факторов: ухудшение уровня политической стабильности, увеличение количества демонстраций с применением силы, усиление внутреннего конфликта и ухудшение отношений с другими странами», — рассказал Томас Морган, заместитель директора по научно-исследовательской работе.

Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остаётся Исландия. Последняя, 163-я позиция осталась за Афганистаном.