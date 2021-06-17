В Барановичах у хозяйки сбежал домашний енот. Пришлось вызывать спасателей

Переполох в Барановичах устроил сбежавший домашний енот. Он любит спать в духовке, приносит «маме» червячков и умеет открывать двери. Именно этот его талант помог питомцу сбежать — муж Юлии забыл запереть входную дверь на ключ. Историю рассказывает Intex-press.

— Вечером 14 июня мы с мужем были на улице. Когда вернулись домой, Амур дремал на кухонном шкафчике. Я, как обычно, попросила супруга закрыть все окна и замки, и мы легли спать, — рассказала Юлия корреспонденту издания. — Неожиданно среди ночи меня будит муж и говорит, что он забыл закрыть дверь на ключ и теперь она открыта, а Амура и след простыл. У меня сразу началась истерика!

Енота нашли на крыше дома. Хозяева пытались приманить его любимым лакомством — сырыми яйцами, но енот боялся спускаться с крыши. Юлия позвонила в МЧС.

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Спасатели приехали быстро — как раз недалеко от её дома бригада возвращалась с тушения пожара. Спасатели приставили лестницу к дому, енот испугался, заметался по крыше. Но его изловили и вернули хозяевам.