Появится дополнительный государственный орган. Депутаты приняли поправки в закон о защите суверенитета

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Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о защите суверенитета. Его представлял глава МВД Иван Кубраков.

Согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган — Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС.

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РАНЕЕ. Опубликован документ о работе Совета безопасности. Что теперь входит в обязанности СБ и кто является его председателями и членами

Кроме того, в законопроекте «О защите суверенитета и конституционного строя»:

  • уточнены задачи армии, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения;
  • уточнены основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учётом современных угроз национальной безопасности;
  • откорректированы чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, уточнены силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядок осуществления контроля по реализации применяемых мер;
  • регламентированы нормы о государственной системе реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, незаконные вооружённые формирования и массовые беспорядки.