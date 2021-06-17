Появится дополнительный государственный орган. Депутаты приняли поправки в закон о защите суверенитета

Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о защите суверенитета. Его представлял глава МВД Иван Кубраков.
Согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган — Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС.
РАНЕЕ. Опубликован документ о работе Совета безопасности. Что теперь входит в обязанности СБ и кто является его председателями и членами
Кроме того, в законопроекте «О защите суверенитета и конституционного строя»:
- уточнены задачи армии, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения;
- уточнены основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учётом современных угроз национальной безопасности;
- откорректированы чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, уточнены силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядок осуществления контроля по реализации применяемых мер;
- регламентированы нормы о государственной системе реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, незаконные вооружённые формирования и массовые беспорядки.