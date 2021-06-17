Появится дополнительный государственный орган. Депутаты приняли поправки в закон о защите суверенитета

Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о защите суверенитета. Его представлял глава МВД Иван Кубраков.

Согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган — Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС.

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РАНЕЕ. Опубликован документ о работе Совета безопасности. Что теперь входит в обязанности СБ и кто является его председателями и членами

Кроме того, в законопроекте «О защите суверенитета и конституционного строя»: