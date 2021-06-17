В Слуцкий лесхоз пришёл новый директор. Что о нём известно

Во вторник, 15 июня, коллективу Слуцкого лесхоза представили нового руководителя. Им стал Дмитрий Венскевич. На должность директора его назначили 14 июня.

СПРАВКА. Дмитрий Венскевич родился 25 апреля 1984 года в деревне Свилы Вороновского района Гродненской области.

В 2006 году окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности «лесное хозяйство», в 2015 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление и экономика».

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После окончания университета с 2006 по 2007 год работал мастером леса Радунского лесничества Лидского лесхоза, лесничим Скидельского лесничества Скидельского лесхоза.

Затем в 2007 году работал мастером леса Кищино-Слободского лесничества Борисовского опытного лесхоза.

В 2007—2008 гг. — транспортировщик УП «Бумажная фабрика Гознака».

С января 2008-го по сентябрь 2012 года — лесничий Радунского лесничества Лидского лесхоза.

С декабря 2012 года работал в Борисовском опытном лесхозе: мастером нижнего склада производственного участка «Неманица», начальником производственного участка «Неманица», главным инженером.