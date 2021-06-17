В Несвижском замке чествовали лучших медиков Минской области. Были специалисты и из Слуцкого района

Накануне Дня медицинского работника, который отмечается 20 июня, лучшие врачи получают награды. В среду, 16 июня, на торжество в Несвижский замок были приглашены 82 специалиста со всех районов Минской области, в том числе и из Слуцкого.

Почётные грамоты от Администрации президента, Министерства здравоохранения, Совета Республики получили медсёстры, терапевты, хирурги, инфекционисты, главные врачи клиник и многие другие медики центрального региона. В их числе — медицинские работники Случчины. Об этом пишет «Слуцкий край».

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