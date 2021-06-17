Жители Слуцка могут получить сертификат о вакцинации против COVID-19, но это платно

Случчане, которые сделали прививку против коронавируса, могут получить сертификат, который подтверждает эту процедуру.
Об этом сообщает сайт Слуцкой центральной районной больницы.
Сертификат выдаётся, если человек выезжает за пределы Беларуси в течение года (отсчёт начинается после введения второго компонента вакцины). Билет показывать не нужно.
Стоимость услуги для граждан Беларуси и иностранных граждан, постоянно проживающих в стране, составляет 4,80 рубля.
Для получения сертификата надо обратиться в кабинет № 215, расположенный на 2-м этаже взрослой поликлиники. График выдачи: понедельник — пятница с 14.00 до 16.00.
Для получения сертификата при себе иметь:
- паспорт;
- выписку из медицинских документов (справку) о проведённой вакцинации, выданную Слуцкой ЦРБ;
- чек об оплате.
Оплатить услугу можно через систему «Расчёт» (ЕРИП), в любом пункте банковского обслуживания (интернет-банкинге, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате, в кассе платных услуг Слуцкой ЦРБ
Для оплаты через систему «Расчёт» (ЕРИП) за выдачу сертификата надо ввести код услуги: 017 (сервисные услуги).
РАНЕЕ. Как я в Слуцке получала сертификат о вакцинации против коронавируса для выезда за пределы Беларуси