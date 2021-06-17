Жители Слуцка могут получить сертификат о вакцинации против COVID-19, но это платно

Случчане, которые сделали прививку против коронавируса, могут получить сертификат, который подтверждает эту процедуру.

Об этом сообщает сайт Слуцкой центральной районной больницы.

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Сертификат выдаётся, если человек выезжает за пределы Беларуси в течение года (отсчёт начинается после введения второго компонента вакцины). Билет показывать не нужно.

Стоимость услуги для граждан Беларуси и иностранных граждан, постоянно проживающих в стране, составляет 4,80 рубля.

Для получения сертификата надо обратиться в кабинет № 215, расположенный на 2-м этаже взрослой поликлиники. График выдачи: понедельник — пятница с 14.00 до 16.00.

Для получения сертификата при себе иметь:

паспорт;

выписку из медицинских документов (справку) о проведённой вакцинации, выданную Слуцкой ЦРБ;

чек об оплате.

Оплатить услугу можно через систему «Расчёт» (ЕРИП), в любом пункте банковского обслуживания (интернет-банкинге, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате, в кассе платных услуг Слуцкой ЦРБ и т. д. ).

Для оплаты через систему «Расчёт» (ЕРИП) за выдачу сертификата надо ввести код услуги: 017 (сервисные услуги).

РАНЕЕ. Как я в Слуцке получала сертификат о вакцинации против коронавируса для выезда за пределы Беларуси