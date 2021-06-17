Байден и Путин обсудили Беларусь во время переговоров

Джо Байден 16 июня впервые в качестве президента США встретился с президентом России Владимиром Путиным.

После саммита Байден выступил на пресс-конференции и отметил, что во время встречи с Путиным обсудил ситуацию в Беларуси.

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В частности, Байден сообщил своему российскому коллеге, что США обеспокоены ситуацией в Беларуси.

«Я поделился нашими озабоченностями насчёт Беларуси. Он не стал не соглашаться со мной. Но у него другое мнение. Он задал вопрос: «Что мы можем сделать по этому поводу?» — сказал Байден.

Как пишет «Комсомолка», ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщал, что Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами её затронут.

В то же время Эрик Грин, старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме, отмечал, что Джо Байден рассчитывает обсудить с российским коллегой ситуацию в Беларуси и нормы гражданской авиации.