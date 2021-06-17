С июля изменится режим работы автовокзала «Слуцк»

C 1 июля автовокзал «Слуцк» будет работать с 6.30 до 19.30. Об этом сообщили в филиале «Автобусный парк № 2», пишет «Слуцкий край».

До этого автовокзал работал с 5.30 до 21.00, сообщается на сайте ОАО «Миноблавтотранс».