Этим летом мы с семьёй уже побывали в Старых Дорогах и в Осиповичах, а в этот раз отправились в Барановичи. Такие поездки на авто не требуют долгих сборов и обходятся недорого, но дарят массу впечатлений и новых знаний.

Мы выехали примерно в полдень, взяли с собой только термос с чаем и печенье. Решили, что перекусим в Барановичах. Дорога была нескучной — интересных мест много.

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Первой остановкой было Новинковское лесничество. Прогулялись по уютной территории: скамейки, дорожки, масса зелени. Сотрудник рассказал нам об окрестностях. Тут же есть питомник, где можно купить туи и другие растения.

Когда едешь, всегда интересно смотреть, что мелькает за окном. Увидели целый табун лошадей, который пасся в поле. Возле другой деревни — трёхметровую деревянную мельницу.

Возле другого поселения — на постаменте грузовик, наверное, 60-х годов.

При подъезде к Барановичам увидели в небе пять вертолётов, они двигались строем: один впереди и четыре позади. Позже узнали, что в городе есть авиаремонтный завод и увидеть самолёт можно даже на улице, когда его везут в цеха.

В самих Барановичах на улицах можно встретить жёлтые велосипеды, которые берут в аренду на время. Их называют «колобайки». Мы такие видели в Осиповичах, в Солигорске, но почему-то их нет в Слуцке.

В Барановичах живёт около 102 000 жителей. Здесь работают крупные заводы: авиационный, металлоконструкций, хлебокомбинат, сыркомбинат, филиал завода «Атлант» и другие.

В городе два железнодорожных вокзала: Центральный и Полесский.

Рядом с Полесским под открытым небом находится Музей железнодорожной техники. Его основали 20 лет назад, все экспонаты в отличном состоянии, за ними следят и ухаживают. Работает без выходных с 9.00 до 18.00. Билеты продают до 17.30. Взрослым — 2,5 рубля, школьникам - 2 рубля, детям до 6 лет — бесплатно.

Техника стоит на настоящих рельсах. В некоторые экспонаты можно подняться и посмотреть, что внутри.

Детям больше всего нравится катание на дрезине. На рельсах стоят ограничители, и ребята катаются под присмотром взрослых.

Начался дождь, нам разрешили спрятаться в здании кассы. Мужчины-кассиры были очень гостеприимные и много шутили.

Позже к нам присоединилась ещё одна семья, и, чтобы не тратить время на ожидание, мы поехали в детское кафе в центре города. Там обязательно стоит побывать. Оно расположено в подвальном помещении. Диковинкой является вмонтированный в стену 6-метровый аквариум с большими рыбами.

Вдоль него стоят столики и, когда за них присаживаются люди, рыбы подплывают. Дети от этого в восторге. При входе стоит большой парусник, а на полке над аквариумом тоже выставлены модели кораблей поменьше.

Когда дождь закончился, мы вернулись обратно в музей и пробыли там до закрытия. Над музеем расположен огромный мост, который построили в 1970 году.

Про мост один из горожан рассказал нам историю из своего детства. Родители говорили детям, что ночью опасно ходить по мосту, потому что там прохожих встречают хулиганы и заставляют мерить мост спичечным коробком. В конце спрашивают, сколько длина моста в коробках. Об этом помнят до сих пор.

Напротив музея меня привлекло старинное здание. Оно напомнило корпус бывшего консервного завода в Слуцке. Оказалось, что ещё во времена царизма здесь был банк. Сейчас оно пустует.

Железнодорожный вокзал Полесский двухэтажный, с украшениями. Сначала здание было одноэтажным, а позже достроили второй. Рядом стоит паровоз, очень похожий на тот, который видели в Осиповичах.

Напротив вокзала есть памятный знак о забастовке рабочих в 1905 году. Нам рассказали городскую легенду, что когда-то здесь стоял огромный памятник Сталину. Когда его хотели снести, то не смогли увезти. Скульптуру просто закопали в землю, а сверху уложили плитку. Говорят, что сапоги от скульптуры вождя ещё долго оставались на постаменте, прежде чем их убрали.

Когда выезжали из города, вдалеке увидели кладбище. Оно поразило своими масштабами — захоронения начинаются около дороги и уходят далеко за лес. Примечательно то, что на могилах не ставят оград, а только надгробия и невысокие памятники.

По дороге назад обратила внимание на окружающий лес, почему-то все растущие в нём сосны — с кривыми стволами.

Вернулись домой вечером. Поездка заняла около восьми часов, проехали в общей сложности 240 километров. Потратили немного (на билеты в музей, заправку машины, обед в кафе) — около 70 рублей на троих.

Думаю, что такие поездки разнообразят жизнь, наполняют впечатлениями. Их не сравнить с очередной прогулкой по привычному Слуцку.

РАНЕЕ. Личный опыт: семейное путешествие на автомобиле в радиусе 50 километров от Слуцка. Что мы увидели