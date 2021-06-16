Спешите. Большая распродажа обуви в универмаге «Слуцк». Скидка каждый день

Секция «Женская обувь» приглашает за покупками. У нас большая распродажа. На отдельные модели обуви ОАО «Белшуз» скидки 30% и 40%.

Скидка — 30%.

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Спешите, количество товара ограничено.

КУП «Универмаг Слуцк» 600 154 568