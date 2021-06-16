МАРТ разрешил поднять цены на хлеб и детское питание

Продавцам, производителям и поставщикам разрешили временно выйти за установленный потолок по повышению цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия. Информацию об этом разместили на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, пишет TUT.BY.

В МАРТ сообщают, что для насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства, ввоза и продажи разрешили повышение цен на весь ассортимент детского питания. Но рост может составлять не больше 4% к ценам на 28 февраля этого года. Это требование касается как компаний всех форм собственности, так и ИП.

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Повышение цен на хлеб может быть не больше 4,9%. Такое решение приняли с учётом роста стоимости основного сырья, вспомогательных материалов и тарифов на энергоносители и топливо, удельный вес которых в себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции составляет порядка 50−60%. Ещё одна причина такого решения — не допустить убыточности производства отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий.

Цены как на детское питание, так и на хлеб могут быть повышены на такой процент до 30 июня.