В Беларуси начинается централизованное тестирование. График проведения

С 16 июня в Беларуси начинается централизованное тестирование — в этот день абитуриенты сдают белорусский язык. Республиканский институт контроля знаний разместил на своём сайте график проведения ЦТ.
Тесты по остальным предметам можно будет сдать в следующие даты:
- «Русский язык» — 18 июня (пятница) и 19 июня (суббота);
- «Обществоведение» — 21 июня (понедельник);
- «Математика» — 23 июня (среда) и 24 июня (четверг);
- «Биология» — 26 июня (суббота);
- «Иностранный язык» — 28 июня (понедельник);
- «Химия» — 30 июня (среда);
- «Физика» — 2 июля (пятница);
- «История Беларуси» — 4 июля (воскресенье);
- «География» — 6 июля (вторник);
- «Всемирная история (новейшее время)» — 8 июля (четверг).
Даты резервных дней — 14 и 16 июля 2021 г. (белорусский и русский языки),
14 и 18 июля 2021 г. (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время); сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — со 2 июля по 9 июля 2021 г.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00.