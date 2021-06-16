В Беларуси начинается централизованное тестирование. График проведения

С 16 июня в Беларуси начинается централизованное тестирование — в этот день абитуриенты сдают белорусский язык. Республиканский институт контроля знаний разместил на своём сайте график проведения ЦТ.

Тесты по остальным предметам можно будет сдать в следующие даты:

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«Русский язык» — 18 июня (пятница) и 19 июня (суббота);

«Обществоведение» — 21 июня (понедельник);

«Математика» — 23 июня (среда) и 24 июня (четверг);

«Биология» — 26 июня (суббота);

«Иностранный язык» — 28 июня (понедельник);

«Химия» — 30 июня (среда);

«Физика» — 2 июля (пятница);

«История Беларуси» — 4 июля (воскресенье);

«География» — 6 июля (вторник);

«Всемирная история (новейшее время)» — 8 июля (четверг).

Даты резервных дней — 14 и 16 июля 2021 г. (белорусский и русский языки),

14 и 18 июля 2021 г. (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время); сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — со 2 июля по 9 июля 2021 г.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00.