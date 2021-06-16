Сколько стоит свежая клубника в Слуцке. Обзор цен на 16 июня

Сезон клубники идёт полным ходом. «Кур'ер» посмотрел, сколько стоит сладкая ягода в магазинах, на рынке и на центральной улице Слуцка.

Около остановки «Крыніца»

Продавцы говорят, что клубнику вырастил фермер из Красной Слободы. За 1 кг просят 4,3 рубля.

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Магазин № 7 на Слуцком рынке

По словам продавца, клубнику привезли из деревни Залядье Слуцкого района. Сотрудница магазина добавила, что за сегодня ягоду разберут. Стоит — 4,2 рубля за килограмм.

Слуцкий рынок

Частные продавцы просят за клубнику от 5 до 6 рублей за килограмм.

Один из сетевых магазинов

Клубнику продают в пластиковых контейнерах по 250 г. Получается, один килограмм стоит 23,96 рубля и 21,96 рубля.