Опубликован документ о работе Совета безопасности. Что теперь входит в обязанности СБ и кто является его председателями и членами

На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ № 214 «О Совете Безопасности РБ». В тексте говорится, что является задачами СБ и кто является его председателями и членами, пишет Sputnik.

Теперь в функционал Совета безопасности входит рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих интересы национальной безопасности, прогнозирование рисков и угроз, предупреждение и преодоление кризисных ситуаций.

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Помимо этого, СБ будет рассматривать проекты законодательных актов в сфере безопасности и определять пороговые значения индикаторов состояния национальной безопасности.

Во второй главе указа определяются функции и права Государственного секретариата Совета безопасности, которые в целом повторяют цели и задачи данного государственного органа, но пункт 5.6 идёт под грифом для служебного пользования.

В главе четвёртой, посвящённой деятельности государственного секретаря Совета безопасности, также пункт 13.8 идёт под грифом для служебного пользования.

Как выглядит состав Совета безопасности

Председателем Совета безопасности является президент Беларуси. В число постоянных членов входят:

Премьер-министр Республики Беларусь

Председатель Совета Республики

Председатель Палаты представителей

Глава Администрации президента

Государственный секретарь Совета Безопасности

Председатель Комитета государственного контроля

Генеральный прокурор

Министр внутренних дел

Министр обороны

Председатель Комитета государственной безопасности

Членами Совета безопасности являются следующие чиновники: