Опубликован документ о работе Совета безопасности. Что теперь входит в обязанности СБ и кто является его председателями и членами

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На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ № 214 «О Совете Безопасности РБ». В тексте говорится, что является задачами СБ и кто является его председателями и членами, пишет Sputnik.

Теперь в функционал Совета безопасности входит рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих интересы национальной безопасности, прогнозирование рисков и угроз, предупреждение и преодоление кризисных ситуаций.

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Помимо этого, СБ будет рассматривать проекты законодательных актов в сфере безопасности и определять пороговые значения индикаторов состояния национальной безопасности.

Во второй главе указа определяются функции и права Государственного секретариата Совета безопасности, которые в целом повторяют цели и задачи данного государственного органа, но пункт 5.6 идёт под грифом для служебного пользования.

В главе четвёртой, посвящённой деятельности государственного секретаря Совета безопасности, также пункт 13.8 идёт под грифом для служебного пользования.

Как выглядит состав Совета безопасности

Председателем Совета безопасности является президент Беларуси. В число постоянных членов входят:
  • Премьер-министр Республики Беларусь
  • Председатель Совета Республики
  • Председатель Палаты представителей
  • Глава Администрации президента
  • Государственный секретарь Совета Безопасности
  • Председатель Комитета государственного контроля
  • Генеральный прокурор
  • Министр внутренних дел
  • Министр обороны
  • Председатель Комитета государственной безопасности

Членами Совета безопасности являются следующие чиновники:

  • Председатель Верховного Суда
  • Председатель правления Национального банка
  • Председатель Следственного комитета
  • Министр иностранных дел
  • Министр по чрезвычайным ситуациям
  • Министр финансов
  • Председатель Государственного военно-промышленного комитета
  • Председатель Государственного пограничного комитета
  • Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил — первый заместитель министра обороны.