Опубликован документ о работе Совета безопасности. Что теперь входит в обязанности СБ и кто является его председателями и членами

На Национальном правовом интернет-портале опубликован указ № 214 «О Совете Безопасности РБ». В тексте говорится, что является задачами СБ и кто является его председателями и членами, пишет Sputnik.
Теперь в функционал Совета безопасности входит рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих интересы национальной безопасности, прогнозирование рисков и угроз, предупреждение и преодоление кризисных ситуаций.
Помимо этого, СБ будет рассматривать проекты законодательных актов в сфере безопасности и определять пороговые значения индикаторов состояния национальной безопасности.
Во второй главе указа определяются функции и права Государственного секретариата Совета безопасности, которые в целом повторяют цели и задачи данного государственного органа, но пункт 5.6 идёт под грифом для служебного пользования.
В главе четвёртой, посвящённой деятельности государственного секретаря Совета безопасности, также пункт 13.8 идёт под грифом для служебного пользования.
Как выглядит состав Совета безопасности
Председателем Совета безопасности является президент Беларуси. В число постоянных членов входят:
- Премьер-министр Республики Беларусь
- Председатель Совета Республики
- Председатель Палаты представителей
- Глава Администрации президента
- Государственный секретарь Совета Безопасности
- Председатель Комитета государственного контроля
- Генеральный прокурор
- Министр внутренних дел
- Министр обороны
- Председатель Комитета государственной безопасности
Членами Совета безопасности являются следующие чиновники:
- Председатель Верховного Суда
- Председатель правления Национального банка
- Председатель Следственного комитета
- Министр иностранных дел
- Министр по чрезвычайным ситуациям
- Министр финансов
- Председатель Государственного военно-промышленного комитета
- Председатель Государственного пограничного комитета
- Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил — первый заместитель министра обороны.