Во вторник, 15 июня, «Кур'ер» опубликовал обращение жительницы Слуцка. По её словам, в «азиатских» магазинах в городе проблема с чеками и терминалами. «В чьи карманы идут деньги?» — спрашивает женщина. В соцсетях «Кур'ера» читатели оставили под публикацией несколько десятков комментариев. Мы выбрали самые показательные из них.

«Чек когда потребуешь, смотрят как на врага народа»

Джонни Депп: «По карточке не хотят рассчитывать, а если вдруг надумают… Чек когда потребуешь, смотрят как на врага народа. Надо соответствующим службам навести порядок. Никто не против этих магазинов, но будьте добры работать, как положено у нас в стране, а не на «азиатском базаре».

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ramanenia_doc: «Подобная ситуация во всех магазинах. В Солигорске один в один, и по всем магазинам сети! Все инстанции закрывают глаза по указке! Люди без допуска работают.

Дело не в том, нравится или нет, ходить или не ходить в подобного рода магазины. Не от хорошей жизни люди вынуждены покупать там одежду. Со средней зарплатой в стране в 500−700 рублей особого выбора нет! Одежда низкого качества, я не говорю о других её характеристиках! Законы любые для всех одинаковы! Есть правила торговли, а подобная история везде. Я уверена, что эта махинация не только на уровне невыданного чека. Ввоз без НДС, льготное налогообложение — и всё это делается на самом высоком уровне!"

223 610 911: «Вы готовы это прощать? Вы готовы прощать, что деньги идут туда, куда какому-то дяде захочется? Есть книга замечаний, и есть отдел торговли, и есть налоговая — вот куда стоит обращаться и автору заметки, и вам, и мне, если со мной так обойдутся в магазине».

Nejaktak: «Людей понять как раз можно. Ходили и будут ходить. И будут искать там, где хоть 1 копейку можно сэкономить. Так уж воспитаны. Но меня возмущает, что всех держат за лохов. Они настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не пытаются что-то скрыть».

«Не нравится — не посещайте!»

Анастасия Козловская: «Уже, если честно, надоели отдельные жители с придирками к таким магазинам. Я была во всех магазинах нашего города („азиатских“), и везде мне давали чеки и с кассы, и с терминала. Было время, когда не было терминалов или не работали, всякое бывает, но потом они там появляются и работают. В конце концов, во всех магазинах есть примерочные и вы можете померить вещь, если не уверены в размере. А качество вы же сами выберете. Ваше право ходить в такие магазины или идти на рынок.

Я была пару дней назад, на 14 Партизан (возле кольца), ребёнку покупала вещи. Меня рассчитали по карте без лишних слов и выдали чек. И пожелали хорошего дня. Так что я там была не первый раз. Через день снова туда пришла за другой покупкой для дома и снова по карте, и чек дали, и не смотрели как на врага народа. А если приходить и раздражаться, то вам будет казаться, что все так делают».

bakumenkonatala7: «А на рынке так прямо сертификат качества предоставляют? И чеки дают? И налоги их не интересуют никого. Зато эти магазины прямо как бревно в чужом глазу. Не нравится — не посещайте!» svetlana_slutsk: «Извините, конечно, но эти „купцы“ дали возможность хоть как-то одеваться с нынешними нашими зарплатами. Я лично не очень хочу покупать обувь в кредит за бешеные деньги в „Белвесте“ или юбку-тряпку за 200 рублей в „Купалинке“. И какая мне разница, в чей карман идут деньги. Не закрывают их, значит, всем хорошо». diana_laputko: «Не устраивает — не покупайте. Раз вам так принципиально получить чек и считать чужие деньги, идите в другие магазины. А сколько они кладут себе в карман, мне кажется, это не наше дело. Мы платим за вещи, мы их получаем». golub1264: «Раньше не было карточек, расплачивались наличкой. И нормально было».

«Выбирайте, покупать дёшево или дорого, но по всем правилам»

borodulinalubov61: «Каждый покупатель идёт в тот магазин, где нравится. На сегодня товар в этих магазинах низкого качества. Все замечали, что запах стоит от вещей ужасный. В России их магазины закрывают, у нас открывают. Вещи воспламеняющиеся, детям и аллергикам запрещено носить».

vov.basalyga: «Такие же магазины есть по всей России, и одежду шьют по месту. Так что не из Средней Азии, думаю, одежда везётся. А насчёт ситуации с чеком и подсчёта чьей-то прибыли могу только сказать: «Купляйце беларускае!»

7enol: «По поводу нарушений правил торговли всё понятно. С другой стороны, если бы в этих магазинах соблюдали все правила, то тот топик автора стоил бы не 6, а рублей 10−12. Вот и выбирайте, покупать дёшево или дорого, но по всем правилам. И что-то подсказывает, что во втором случае ни площадок детских больше бы не стало, ни медицина не поднялась бы на новый уровень. В общем, и так… и так…»

В ТЕМУ. Что общего у «азиатских» магазинов и продажи сала «с машин» прямо на улице