ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Шахтёр». Прогноз на матч

В пятницу, 18 июня, в рамках 13-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимает дома солигорский «Шахтёр». Начало игры в 18 часов. Матч пройдёт на стадионе «Городской».

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Слуцк». Случчане провели в предыдущем туре один из самых слабых матчей в этом чемпионате — сыграли вничью с командой, которая забила в чемпионате всего пять мячей (один из них «Слуцку»), а именно — со «Сморгонью» (1:1).

«Очень недоволен отношением футболистов к матчу, очень недоволен командным духом, если он таковой был. Нам предстоит серьёзный разговор», — сказал на послематчевой пресс-конференции Александр Бразевич, главный тренер «Слуцка».

18 июня нашей команде будет противостоять действу­ющий чемпион и обладатель Суперкубка Беларуси. Хочется сделать закономерный прогноз, что «Слуцку» придётся очень непросто, хоть «бело-синие» и играют на домашнем стадионе.

ФК «Шахтёр». В чемпионате Беларуси солигорчане демонстрируют рекордный результат: серия из 12 побед подряд. Это абсолютный

рекорд, который ни одна команда не смогла продемонстрировать в предыдущих чемпионатах.

Если команда продолжит так выступать, то после первого круга уже можно везти чемпионский кубок в Солигорск. Опростоволоситься и потерпеть фиаско, упустив титул, солигорчане уже просто не могут.

Команда Романа Григорчука в этом чемпионате забила больше всех мячей (27) и меньше всех пропустила (5).

Однако всё-таки одно поражение «горняки» потерпели два месяца назад, но не в чемпионате, а в Кубке Беларуси в ответном полуфинальном матче от «Ислочи» (0:2). Тем не менее этот результат никак не скажется на предстоящем «солёно-сахарном» дерби.

Ожидание от матча. Рано или поздно «горняки» должны оступиться в чемпионате, но, к сожалению, «Слуцк» не является тем соперником, который сможет навязать свою игру действующему чемпиону.

Прогноз на матч — очередная, тринадцатая победа солигорского «Шахтёра».

Коэффициенты БК «Марафон»: победа Слуцка — 7.90, победа Шахтёра — 1.38, ничья — 4.33.