С утра среды, 16 июня, случчане обращались в редакцию газеты, чтобы выяснить, почему в их микрорайоне нет горячей воды. По словам читателей, объявлений об этом нигде не было. Как оказалось, горячей воды нет практически во всём Слуцке. И не будет до 20 июня. Связано это с ремонтными работами на газовой магистрали.

Как пояснил «Кур'еру» Дмитрий Минич, главный инженер ПУ «Слуцкгаз», Несвижское управление магистральных газопроводов выполнянет плановые работы. В связи с этим подача газа ограничена. Об этом ещё полгода назад — в декабре 2020-го — предприятия города были уведомлены.

Реклама

Будет ли газ в квартирах случчан

«На сегодняшний день для населения у нас газа хватает. А котельные да, остановлены. С 6 часов утра сегодня на промышленные предприятия временно прекращена подача, чтобы можно было выполнить плановые работы на газопроводе-отводе.

То есть для населения газ есть. Люди смогут спокойно пользоваться им, как обычно", — сказал Дмитрий Минич.

Когда вернётся горячая вода

По словам главного инженера, ограничение будет действовать до обеда субботы, 19 июня, или утра воскресенья, 20 июня. После этого газ поступит в котельные, и жители Слуцка снова будут с горячей водой.

Отметим, что подача горячей воды не касается тех котельных, которые работают на других видах топлива.