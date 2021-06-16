Что общего у «азиатских» магазинов и продажи сала «с машин» прямо на улице

Прочла публикацию об «азиатских» магазинах и решила написать. Женщина говорит, что людей не волнует, пробивают чеки или нет. Людей не волнует порой своё собственное здоровье.

Часто вижу, как продают мясо и сало «с машин». Люди покупают охотно, и я ни разу не слышала, чтобы хоть кто-нибудь спросил о проверке!

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Я не понимаю, как можно так относиться к самому себе и своим родным? А вдруг этой проверки вообще нет?! Кто вам потом возместит ущерб здоровью, незнакомый дядя или тётя?!

Мои родители в моём детстве растили свиней, и мама всегда говорила, что нужно сдавать мясо на анализ, и никогда без результата не ели. Свиньи и не только могут болеть трихинеллёзом. Его нельзя вылечить полностью. Черви живут во всём организме. Как можно не заботиться о себе, я не понимаю.

Я не жалею людей и не помогаю. Каждый должен заботиться о себе сам и не только здесь и сейчас, но и думать о будущем. Каждый виноват в своих бедах сам, извините.

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