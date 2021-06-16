В городском парке снова открыли общественный туалет. И жители Слуцка вновь ужаснулись

Читательница газеты обратила внимание «Кур'ера» на состояние общественного туалета в городском парке, который 3 года назад закрыли из-за того, что он не соответствует «никаким современным нормам». Причём сегодня санузел выглядит так же, как и тогда.

«Каждый день я и остальные мамы Слуцка гуляем в парке с детьми. Но эти прогулки омрачает ужасный общественный туалет, в который не только страшно завести ребёнка, но и просто зайти взрослому, — поделилась случчанка. — Биотуалеты куда-то убрали! А в этом туалете мало того, что дверей нет, так он ещё и невыносимо воняет на несколько метров.

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Я уже молчу о том, что происходит внутри: по всему полу моча, фекалии и мусор! И это санитарное помещение? Если не могут следить за чистотой того, что есть, пусть установят платный санузел. Мы готовы даже деньги платить, но чтобы всем было комфортно". КОНТЕКСТ. Общественный туалет в городском парке закрыли 26 июля 2018 года. Работники ЖКХ заварили входы. Тогда «Кур'еру» пояснили, что туалет находится в неудовлетворительном состоянии и был закрыт во избежание инфекционных заболеваний и негативного влияния на окружающую среду.

Тогда возле стационарного туалета установили биотуалеты. Накануне закрытия туалета группа инициативных жителей Слуцка просила власти сделать в парке современный санузел — включить его строительство в Инвестиционную программу Слуцкого района на 2019 или 2020 год.