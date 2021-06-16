Случчанин вышел на пенсию и занялся изготовлением теремов и крепостей из спичек. Он посвящает этому занятию до десяти часов в день

Случчанин Анатолий Шульга создаёт макеты теремов, замков и крепостей из спичек. Он посвящает этому занятию до десяти часов в день. В его квартире собралась уже целая выставка — от миниатюрных доми­ков до метровых замков. Анатолий рассказал «Кур'еру», почему строит именно из спичек, что нужно для этого занятия и почему на подобном мастерстве трудно заработать.

«Первый теремок я сделал в 23 года, а потом забросил, неког­да было, — расска­зывает Анатолий Шульга. — А вот на пен­сии времени появилось достаточно, поэтому возобновил занятие, которое доставля­ет мне удовольствие.

Реклама

Терем собрал за два месяца

В принципе, любой теремок можно собрать без клея, но тогда он простоит недолго. Дерево усыхает, изделие начинает шевелиться и в итоге рассыпается. Поэтому я в некоторых местах использую клей и сверху покрываю акриловым лаком.

Дома у меня хранится штук 30 макетов, а сколько сделал всего — сказать трудно.

Чтобы собрать один кубик из спичек, из которого потом складывается конструкция, уходит минут сорок. А если довести до ума, покрыть лаком, нужно несколько дней даже на небольшое изделие.

Больше всего времени я потратил на два изделия: терем с колоколом высотой в один метр и крепость. На каждое ушло по два месяца.

«Могу заниматься этим с утра до вечера»

Сколько спичек уходит на каждое изделие, никогда не считал. Спички покупаю упаковками. Одно время продавались с разноцветными головками: синими, красными, коричневыми, чёрными. А сейчас только зелёные. И продают только борисовские, а раньше были пинские, шведские, российские.

Поделки в основном хранятся у меня дома, но есть также у дочери и сына. Кто первый раз видит, восторгается, а близкие уже привыкли, для них — обыденное дело.

Я могу заниматься этим с утра до вечера, ведь делаю для души, ради удовольствия. Это очень кропотливая и скрупулёзная работа. Нужно действовать осторожно, чтобы не развалилось. Без терпения ничего не получится.

Делаю всё руками, иногда использую пинцет. Нужна точность рук, усидчивость. Но мне это интересно.

Покупатели в Беларуси вряд ли найдутся

Я думал, сколько могли бы стоить мои изделия. К примеру, работаю месяц по 8 часов в день, закупил материалы: спички, клей, лак. Минимальная зарплата у нас 400 рублей. Но за эту цену никто их брать не будет.

Встретил как-то в Минске человека, который занимается оригами из дерева. Он говорит, что белорусы такие изделия не берут. Думают, спички — дёшево. А иностранцы из рук выхватывают. Продавать за копейки не хочу, ведь в каждое изделие душу вкладываю. Пусть радуют меня и близких".

РАНЕЕ. «Я сделал это сам». «Кур'ер» приглашает читателей в сообщество мастеров