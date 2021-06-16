Случчанин вышел на пенсию и занялся изготовлением теремов и крепостей из спичек. Он посвящает этому занятию до десяти часов в день

Случчанин Анатолий Шульга создаёт макеты теремов, замков и крепостей из спичек. Он посвящает этому занятию до десяти часов в день. В его квартире собралась уже целая выставка — от миниатюрных домиков до метровых замков. Анатолий рассказал «Кур'еру», почему строит именно из спичек, что нужно для этого занятия и почему на подобном мастерстве трудно заработать.
«Первый теремок я сделал в 23 года, а потом забросил, некогда было, — рассказывает Анатолий Шульга. — А вот на пенсии времени появилось достаточно, поэтому возобновил занятие, которое доставляет мне удовольствие.
Терем собрал за два месяца
В принципе, любой теремок можно собрать без клея, но тогда он простоит недолго. Дерево усыхает, изделие начинает шевелиться и в итоге рассыпается. Поэтому я в некоторых местах использую клей и сверху покрываю акриловым лаком.
Дома у меня хранится штук 30 макетов, а сколько сделал всего — сказать трудно.
Чтобы собрать один кубик из спичек, из которого потом складывается конструкция, уходит минут сорок. А если довести до ума, покрыть лаком, нужно несколько дней даже на небольшое изделие.
Больше всего времени я потратил на два изделия: терем с колоколом высотой в один метр и крепость. На каждое ушло по два месяца.
«Могу заниматься этим с утра до вечера»
Сколько спичек уходит на каждое изделие, никогда не считал. Спички покупаю упаковками. Одно время продавались с разноцветными головками: синими, красными, коричневыми, чёрными. А сейчас только зелёные. И продают только борисовские, а раньше были пинские, шведские, российские.
Поделки в основном хранятся у меня дома, но есть также у дочери и сына. Кто первый раз видит, восторгается, а близкие уже привыкли, для них — обыденное дело.
Я могу заниматься этим с утра до вечера, ведь делаю для души, ради удовольствия. Это очень кропотливая и скрупулёзная работа. Нужно действовать осторожно, чтобы не развалилось. Без терпения ничего не получится.
Делаю всё руками, иногда использую пинцет. Нужна точность рук, усидчивость. Но мне это интересно.
Покупатели в Беларуси вряд ли найдутся
Я думал, сколько могли бы стоить мои изделия. К примеру, работаю месяц по 8 часов в день, закупил материалы: спички, клей, лак. Минимальная зарплата у нас 400 рублей. Но за эту цену никто их брать не будет.
Встретил как-то в Минске человека, который занимается оригами из дерева. Он говорит, что белорусы такие изделия не берут. Думают, спички — дёшево. А иностранцы из рук выхватывают. Продавать за копейки не хочу, ведь в каждое изделие душу вкладываю. Пусть радуют меня и близких".
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